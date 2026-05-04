Hơn 17.800 học sinh TP.HCM bỏ thi lớp 10 công lập

Toàn TP.HCM có hơn 151.000 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 công lập, trong khi số thí sinh tốt nghiệp THCS là hơn 169.000 em.

Ngày 4/5, Sở GD&ĐT công bố thông tin tổng hợp về số lượng nguyện vọng 1 đăng ký vào lớp 10 năm học 2026-2027. Theo đó, toàn thành phố có 151.254 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 công lập (lớp thường). Cũng trong số này, hơn 11.110 em đăng ký vào các trường chuyên và 1.794 em chọn chương trình tiếng Anh tích hợp.

Trong khi đó, tổng số học sinh tốt nghiệp lớp 9 năm học 2025-2026 tại TP.HCM lên tới 169.079 em, tăng 42.734 học sinh so với năm học trước. Như vậy, trong năm học này, TP.HCM có hơn 17.000 thí sinh bỏ thi lớp 10 công lập.

Các năm học trước, khi chưa sáp nhập, TP.HCM có khoảng 90.000-110.000 học sinh tốt nghiệp lớp 9 và khoảng 11.000-16.000 em chọn không thi lớp 10. Năm nay, sau sáp nhập, số thí sinh tốt nghiệp THCS tăng, kéo theo đó số thí sinh không thi lớp 10 cũng tăng.

Về tỷ lệ chọi vào các trường THPT công lập trên địa bàn thành phố, trường THPT chuyên Lê Hồng Phong dẫn đầu các trường chuyên khi ghi nhận 5,738 lượt đăng ký, trong khi năm 2025 chỉ ghi nhận 3.926 thí sinh, tức tăng 1.812 em.

Dù tăng số thí sinh đăng ký nguyện vọng 1, trường THPT chuyên Lê Hồng Phong vẫn giữ nguyên chỉ tiêu 805. Kéo theo đó, tỷ lệ chọi năm 2026 đạt mức 1/7,13, tức một thí sinh phải "chọi" với 8 thí sinh khác để giành cơ hội trúng tuyển.

Năm nay, TP.HCM mở rộng cơ hội đăng ký thi chuyên cho học sinh trên cả nước, thay vì chỉ giới hạn đối tượng học sinh trong thành phố như trước đây. Đó cũng là lý do số hồ sơ đăng ký vào các trường chuyên trong thành phố tăng mạnh.

Thí sinh và phụ huynh tham số thí sinh đăng ký thi chuyên và tỷ lệ chọi các trường chuyên năm 2026 theo bảng sau:

STT Tên trường Số thí sinh đăng ký NV1 Tổng chỉ tiêu Tỷ lệ chọi 1 THPT chuyên Lê Hồng Phong 5.738 805 7,13 2 THPT chuyên Trần Đại Nghĩa 2.521 525 4,8 3 THPT chuyên Hùng Vương 1.526 455 3,35 4 THPT chuyên Lê Quý Đôn 1.325 525 2,52

Không riêng trường chuyên, nhiều trường THPT công lập trên địa bàn TP.HCM cũng ghi nhận mức độ cạnh tranh cao. Tuy nhiên, so với năm trước, mặt bằng tỷ lệ chọi đã có dấu hiệu “hạ nhiệt”.

Dẫn đầu là trường THPT Bùi Thị Xuân với tỷ lệ chọi khoảng 2,84, tức gần 3 thí sinh cạnh tranh một suất học. Đứng thứ hai là THCS - THPT Trần Đại Nghĩa với tỷ lệ 1/2,79. Theo sau đó là trường THPT Thủ Đức (1/2,57), THPT Nguyễn Thượng Hiền (1/2,51) và THPT Lê Trọng Tấn (1/2,45).

Nhóm trường có tỷ lệ chọi cao còn ghi nhận các cái tên như THPT Nguyễn Hữu Huân, THPT Mạc Đĩnh Chi, THPT Phú Nhuận, THPT Gia Định và THPT Tây Thạnh với mức cạnh tranh phổ biến từ 1/2 đến 1/2,3.

So với năm 2025, mức độ cạnh tranh năm nay giảm rõ rệt. Năm ngoái, THCS - THPT Trần Đại Nghĩa dẫn đầu với tỷ lệ chọi lên tới 4,61, tức gần 5 thí sinh mới có 1 em trúng tuyển. Các trường tiếp theo như THPT Nguyễn Hữu Huân (1/2,39), THPT Vĩnh Lộc (1/2,13), THPT Phạm Văn Sáng (1/2,11) cũng ở mức cao.

Ở chiều ngược lại, nhiều trường có tỷ lệ chọi thấp, thậm chí dưới 1, đồng nghĩa số lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 chưa đủ chỉ tiêu tuyển sinh.

Thấp nhất là THPT Nguyễn Văn Linh (tỷ lệ chọi khoảng 1/0,18), tiếp đến là THPT Nguyễn Văn Tăng (1/0,25), THPT Ngô Gia Tự (1/0,26), THPT Trần Hữu Trang (1/0,29), THCS - THPT Sương Nguyệt Anh (1/0,33)... Một số trường khác như THPT Bình Khánh, THPT An Nghĩa, THPT Thủ Thiêm cũng ghi nhận mức cạnh tranh thấp.

Dưới đây là danh sách 10 trường có tỷ lệ chọi cao nhất và 10 trường có tỷ lệ chọi thấp nhất trong năm 2026.

STT Tên trường Chỉ tiêu Số thí sinh đăng ký NV1 Tỷ lệ chọi 10 trường có tỷ lệ chọi cao nhất 1 THPT Bùi Thị Xuân 630 1.787 2,84 2 THCS và THPT Trần Đại Nghĩa 360 1.004 2,79 3 THPT Thủ Đức 900 2.312 2,57 4 THPT Nguyễn Thượng Hiền 675 1.692 2,51 5 THPT Lê Trọng Tấn 675 1.655 2,45 6 THPT Mạc Đĩnh Chi 990 2.322 2,35 7 THPT Nguyễn Hữu Huân 765 1.797 2,35 8 THPT Dĩ An 540 1.266 2,34 9 THPT Trịnh Hoài Đức 765 1.774 2,32 10 THPT Lê Quý Đôn 560 1.293 2,31 10 trường có tỷ lệ chọi thấp nhất 1 THPT Nguyễn Văn Linh 675 121 0,18 2 THPT Nguyễn Văn Tăng 1.125 286 0,25 3 THPT Ngô Gia Tự 765 200 0,26 4 THPT Trần Hữu Trang 540 159 0,29 5 Trung tâm GDKTTH và HN Lê Thị Hồng Gấm 495 150 0,3 6 THCS - THPT Sương Nguyệt Anh 450 149 0,33 7 THPT Phong Phú 855 298 0,35 8 THPT năng khiếu Thể dục Thể thao 280 104 0,37 9 THPT Long Trường 720 266 0,37 10 THPT Nguyễn Thị Diệu 765 288 0,38

Đối với các trường THPT có lớp tiếng Anh tích hợp, tỷ lệ chọi giành suất học cũng khá cao, thậm chí có trường ghi nhận mức 1 chọi 5. Dưới đây là thông tin tỷ lệ chọi của các trường THPT có lớp tiếng Anh tích hợp:

STT Tên trường Chỉ tiêu Số thí sinh đăng ký NV1 Tỷ lệ chọi 1 THPT Bùi Thị Xuân 70 201 2,87 2 THCS và THPT Trần Đại Nghĩa 105 448 4,26 3 THPT Nguyễn Thượng Hiền 105 251 2,39 4 THPT Mạc Đĩnh Chi 70 101 1,44 5 THPT Nguyễn Hữu Huân 70 155 2,21 6 THPT Lương Thế Vinh 105 80 0,76 7 Trường THPT Phú Nhuận 70 169 2,41 8 Trường THPT Gia Định 105 156 1,48 9 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai 35 151 4,31

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM năm học 2026-2027 dự kiến diễn ra trong hai ngày 1-2/6, sớm hơn khoảng một tuần so với các năm trước. Thí sinh dự thi 3 môn gồm Ngữ văn, Toán (120 phút mỗi môn) và Ngoại ngữ (90 phút).

Điểm bài thi được tính theo thang điểm 10, làm tròn đến 0,25, hệ số 1. Điểm xét tuyển là tổng điểm 3 môn cộng điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có). Điều kiện trúng tuyển là thí sinh phải dự thi đầy đủ cả 3 môn và không có bài thi nào bị điểm 0.

Thí sinh lưu ý khi đã trúng tuyển ở một nguyện vọng, bắt buộc phải nhập học theo nguyện vọng đó và không được thay đổi.