103 ứng viên được đề nghị xét tặng Nhà giáo Nhân dân 2026 là ai?

Bộ GD&ĐT vừa bố danh sách 103 ứng viên được đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân và Nhà giáo Ưu tú năm 2026.

Theo danh sách được công khai, trong tổng số 103 nhà giáo được đề cử đợt này, 10 cá nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân và 93 cá nhân được đề nghị danh hiệu Nhà giáo Ưu tú. Các ứng viên đều là những nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục ưu tú, có quá trình cống hiến lâu dài, đạt nhiều thành tích nổi bật và có tầm ảnh hưởng tích cực trong ngành.

Việc công khai danh sách này nhằm đảm bảo tính minh bạch, dân chủ trong công tác thi đua khen thưởng cấp Nhà nước. Đây cũng là cơ sở để các cơ quan, tổ chức và cá nhân tham gia giám sát, đóng góp ý kiến phản hồi về năng lực, đạo đức nghề nghiệp của các ứng viên. Thời gian tiếp nhận ý kiến từ cộng đồng sẽ kéo dài đến giữa tháng 5/2026, trước khi cơ quan chức năng tiến hành tổng hợp và hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Nhà giáo Nhân dân và Nhà giáo Ưu tú là những phần thưởng cao quý của Nhà nước dành cho các cá nhân xuất sắc trong ngành giáo dục.

Quy trình xét chọn được thực hiện chặt chẽ qua nhiều cấp, từ cơ sở đến cấp Bộ và các cơ quan thẩm quyền trung ương. Việc lấy ý kiến xã hội không chỉ là thủ tục hành chính mà còn là bước thẩm định khách quan, góp phần tôn vinh đúng người, đúng thành tích, phản ánh chính xác uy tín và tâm đức của người thầy trong lòng nhân dân.

Dưới đây là danh sách chi tiết 103 ứng viên được đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú năm 2026: