Lễ trưởng thành cho học sinh TP.HCM không được gây tốn kém

Sở GD&ĐT TP.HCM yêu cầu các trường tổ chức lễ tri ân, trưởng thành cho học sinh cuối cấp vui tươi, ý nghĩa, tránh phô trương và không gây tốn kém.

Học sinh trường THPT chuyên Lê Hồng Phong trong lễ bế giảng năm học 2024-2025. Ảnh: Duy Hiệu.

Theo Sở GD&ĐT, lễ tri ân và trưởng thành nhằm giúp học sinh bày tỏ lòng biết ơn đối với ông bà, cha mẹ, thầy cô trong quá trình nuôi dưỡng, giáo dục và đồng hành cùng các em trưởng thành về tri thức lẫn nhân cách. Đây cũng là dịp tạo nên những kỷ niệm đẹp trước khi học sinh kết thúc năm học, qua đó góp phần giáo dục nhận thức, tình cảm và xây dựng nét văn hóa truyền thống trong nhà trường.

Do đó, sở yêu cầu các buổi lễ được tổ chức trong không khí ấm áp, vui tươi, với các tiết mục văn nghệ tập trung vào chủ đề gia đình, thầy cô, mái trường và tình bạn.

Các trường chủ động sắp xếp thời gian tổ chức phù hợp với điều kiện thực tế. Sau phần lễ, tùy điều kiện cơ sở vật chất, nhà trường có thể tổ chức thêm các hoạt động vui chơi lành mạnh dành cho học sinh.

Thành phần tham dự gồm đại biểu khách mời, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, ban đại diện cha mẹ học sinh, hội khuyến học, hội cựu học sinh cùng phụ huynh học sinh cuối cấp.

Sở GD&ĐT lưu ý các đơn vị cần xây dựng kế hoạch tổ chức cụ thể, phân công rõ trách nhiệm cho từng thành viên ban tổ chức nhằm đảm bảo chương trình diễn ra an toàn, tạo không khí phấn khởi và đạt mục tiêu giáo dục.

Các trường cũng được yêu cầu phối hợp với ban đại diện cha mẹ học sinh trong công tác chuẩn bị, đồng thời đảm bảo an ninh trật tự, an toàn sức khỏe cho học sinh và giữ gìn cơ sở vật chất trong suốt quá trình tổ chức.

Đáng chú ý, Sở GD&ĐT nhấn mạnh việc tổ chức lễ tri ân và trưởng thành cần đa dạng hình thức, sinh động nhưng không phô trương, hình thức hay gây áp lực tài chính cho phụ huynh và học sinh.

Trước đó, Sở GD&ĐT TP.HCM từng có chỉ đạo các trường THPT trên địa bàn tổ chức hội trại trong khuôn viên nhà trường, không bố trí cho học sinh ở lại qua đêm và bảo đảm đầy đủ các điều kiện an toàn.

Song song với việc tổ chức hội trại, các cơ sở giáo dục được yêu cầu đẩy mạnh truyền thông thông điệp học sinh thành phố năm 2026 với chủ đề: “Học sinh thành phố làm theo lời Bác - Tự hào truyền thống - Tiếp nối tương lai”, gắn với việc lan tỏa tinh thần trường học hạnh phúc trong nhà trường.