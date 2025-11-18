Hơn 1.000 tỷ nâng cấp hơn 2,6 km đường ở TP.HCM

Dự án nâng cấp đường Lý Tự Trọng (ĐH403) có tổng chiều dài khoảng 2.678 m, từ ngã tư Bình Chuẩn đến cầu Tân Khánh, bao gồm cả việc mở rộng lòng đường, cải tạo mặt đường cũ.

Đây là công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Bình Dương làm chủ đầu tư, có tổng vốn hơn 1.000 tỷ.

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, nhà thầu đang triển khai đồng thời nhiều hạng mục quan trọng. Trước tiên, đội thi công tiến hành đào bóc nền đường cũ, loại bỏ lớp nhựa và đất yếu, đồng thời san lấp, nén chặt để tạo nền móng vững chắc cho phần mở rộng.

Song song đó, các tổ đội lắp đặt hệ thống cống thoát nước quy mô lớn, nhằm đảm bảo khả năng thoát nước hiệu quả và hạn chế ngập úng trong mùa mưa.

Việc giải phóng mặt bằng cũng đang được đẩy nhanh, các phần đất đã bàn giao được ưu tiên thi công.

Tuy nhiên, tiến độ bàn giao mặt bằng vẫn gặp khó khăn khi một số hộ dân chưa đồng thuận di dời, khiến công tác thi công tại một số khu vực bị chậm lại, nhà thầu phải điều chỉnh phương án triển khai để đảm bảo tiến độ tổng thể của dự án. Trong ảnh là một căn nhà vẫn chưa thống nhất bàn giao mặt bằng, án ngữ giữa dự án đang thi công.

Hiện tại, đơn vị thi công tập trung lắp đặt hệ thống cống thoát nước, chuẩn bị nền đường và các hạng mục hạ tầng quan trọng khác

Quy mô đường Lý Tự Trọng sau nâng cấp là mặt cắt ngang 32 m (tính từ tim đường ra mỗi bên 16 m). Cầu Tân Khánh hiện hữu được giữ lại sửa chữa, mở rộng sang bên trái một cầu mới rộng 7,45 m và bên phải một cầu mới rộng 12,05 m để đảm bảo khổ cầu.

Khi hoàn thành, dự án đường Lý Tự Trọng sẽ cải thiện đáng kể khả năng lưu thông giữa các khu đô thị và khu công nghiệp, đồng thời giảm áp lực lên các tuyến đường lân cận.

Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành vào khoảng đầu năm 2026, tùy theo tiến độ bàn giao mặt bằng và điều kiện thi công thực tế. Khi đó, tuyến đường mở rộng sẽ góp phần chỉnh trang đô thị, giảm ùn tắc và nâng cao chất lượng hạ tầng giao thông khu vực.

