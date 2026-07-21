Hơn 100 quân nhân Mỹ thương vong, ông Trump dọa Iran trả giá đắt

Mỹ đã tiến hành một đợt tập kích mới sau khi Tổng thống Trump tuyên bố Iran phải trả giá vì 4 quân nhân đã thiệt mạng và gần 100 người bị thương trong cuộc giao tranh với Iran.

Hôm 21/7 (giờ Việt Nam), Sean Parnell, người phát ngôn Bộ Chiến tranh Mỹ, cho biết trên mạng xã hội rằng 4 quân nhân đã thiệt mạng và gần 100 người bị thương trong cuộc giao tranh với Iran hai tuần qua.

Binh nhì Isabella Gonzales (19 tuổi) và Trung úy Tyler James Feehan (25 tuổi) đã thiệt mạng trong một đợt tấn công của Iran vào căn cứ quân sự ở Jordan. Ảnh: Quân đội Mỹ.

CNN cho biết quân đội Mỹ chậm công bố số ca thương vong trong chiến tranh với Iran vì lý do an ninh.

Cho đến nay, phía Mỹ có 18 quân nhân tử trận và 447 người bị thương kể từ đầu cuộc chiến ngày 28/2.

Con số tử trận mới bao gồm đợt tập kích tối thứ Sáu khiến 3 quân nhân Mỹ thiệt mạng, một người chưa xác định danh tính và nhiều người khác bị thương tại Căn cứ Không quân Muwaffaq Salti ở Jordan.

Mỹ đã tiến hành một đợt tập kích mới sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố Iran phải trả giá vì 3 quân nhân đã thiệt mạng và một người được báo cáo mất tích.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20/7 (giờ địa phương) tuyên bố Iran sẽ phải "trả giá gấp nhiều lần" nếu có thêm binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông tiếp tục diễn biến căng thẳng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.

"Chỉ thị này đã được truyền đạt tới Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Pete Hegseth, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Daniel Caine và tất cả giới lãnh đạo trong Quân đội", ông nói thêm.

CNN cho hay lễ tiếp nhận thi thể quân nhân Mỹ tử trận trong cuộc chiến với Iran dời sang thứ Tư. Hài cốt của 4 quân nhân sẽ được chuyển đến Căn cứ Không quân Dover.

Trước đó, Bộ Chiến tranh Mỹ xác nhận 3 người tử trận vào cuối tuần qua - gồm 2 người tại Jordan và 1 người ở miền bắc Iraq - đồng thời phát hiện thêm hài cốt chưa xác định danh tính của một quân nhân mất tích tại Jordan.

Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết Tổng thống Donald Trump từng dự kiến tham dự lễ tiếp nhận vào thứ Ba, nhưng sự kiện đã bị hoãn lại.

Mỹ hoàn tất ngày tấn công thứ 10, Iran đáp trả vào Vùng Vịnh

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tuyên bố hoàn tất đợt tập kích mới vào Iran lúc 8h sáng nay (theo giờ Việt Nam).

Theo CENTCOM, lực lượng Mỹ đã tấn công các trung tâm chỉ huy, hạ tầng hàng hải, vị trí phóng tên lửa, UAV và hệ thống phòng không của Iran.

Theo AFP, các cuộc không kích của Mỹ rạng sáng 20/7 cũng đã đánh trúng nhiều địa điểm tại thành phố Bushehr - nơi đặt nhà máy điện hạt nhân dân sự duy nhất của Tehran.

"Nhiều khu vực tại thành phố Bushehr đã trúng đầu đạn từ phía Mỹ", Thống đốc Bushehr, ông Mohammad Mozaffari, phát biểu với Hãng thông tấn IRNA.

Dù vậy, hoạt động quá cảnh của tàu thương mại tại đây vẫn được duy trì. Từ đầu tháng 5 đến nay, CENTCOM đã hỗ trợ bảo vệ khoảng 900 tàu buôn và 450 triệu thùng dầu thô.

Đợt không kích mới này tập trung phần lớn vào các mục tiêu ở khu vực miền Nam Iran.

Một tiêm kích F-16 của Không quân Mỹ thực hiện tiếp nhiên liệu trong lúc tuần tra trên bầu trời Trung Đông. Ảnh: Quân đội Mỹ.

Để đáp trả, Iran tuyên bố tập kích 3 căn cứ quân sự Mỹ tại Kuwait. Truyền thông nhà nước Iran đưa tin Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) đã phóng tên lửa đối đất nhắm vào các hệ thống tên lửa tại Căn cứ Arifjan - hạ tầng quân sự chủ lực của Mỹ ở phía nam Thành phố Kuwait.

Ngoài ra, IRGC khẳng định đã tấn công các cơ sở quân sự tại căn cứ Ahmad al-Jaber, nhà xưởng chứa drone MQ-9 ở căn cứ không quân Ali al Salem, cùng hàng loạt hạ tầng radar, thông tin liên lạc và vệ tinh của Mỹ.

Bộ Tổng Tham mưu Lực lượng Vũ trang Kuwait cho biết quân đội nước này đang tiến hành đánh chặn các tên lửa và máy bay không người lái thù địch.

Cơ quan này nhấn mạnh mọi tiếng nổ phát ra trên toàn quốc đều là kết quả từ hoạt động vận hành của các hệ thống phòng không, đồng thời khuyến cáo người dân tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn an toàn.

Động thái trên diễn ra sau khi Kuwait hứng chịu thêm hai đợt tập kích từ phía Iran trong ngày thứ Hai. Trước đó, Qatar đã lên án gay gắt các vụ tấn công tái diễn này, coi đây là hành vi "vi phạm trắng trợn" chủ quyền của Kuwait và cảnh báo nguy cơ làm sụp đổ các nỗ lực hòa giải nhằm chấm dứt xung đột.

Đường phố Tehran, Iran. Ảnh: Reuters.

IRGC tuyên bố tiến hành tập kích 3 giai đoạn vào căn cứ Mỹ

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thông báo đã thực hiện các đợt tập kích quân sự trải qua ba giai đoạn nhắm vào các vị trí của Lực lượng Vũ trang Mỹ trong khu vực.

"Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo đã triển khai ba giai đoạn tấn công dữ dội vào các vị trí quân sự của Mỹ", tuyên bố của IRGC nêu rõ.

Cụ thể, trong giai đoạn đầu tiên, các cuộc tập kích nhắm vào cơ sở lưu trữ và bảo dưỡng máy bay không người lái (UAV) của Mỹ tại Sân bay Al-Sakhir ở Bahrain. Phía IRGC khẳng định các cơ sở này đã bị phá hủy hoàn toàn.

Ở giai đoạn thứ hai, đòn tấn công hướng vào các kho chuẩn bị tàu của Lực lượng Đặc nhiệm 58 tại Cảng Salman (Bahrain), gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhiều tàu chiến.

"Trong giai đoạn thứ ba, các đợt không kích đã đánh trúng kho hậu cần và cung ứng của Lực lượng Tác chiến Đặc biệt Hải quân Mỹ tại căn cứ Camp Arifjan ở Kuwait, phá hủy hoàn toàn các cơ sở này", tuyên bố viết.

IRGC cảnh báo nếu Mỹ tiếp tục gia tăng tấn công, Iran sẽ tiếp tục tung ra các đòn trả đũa bằng tên lửa và máy bay không người lái.

Nỗ lực thúc đẩy đàm phán

Đợt bùng phát giao tranh mới giữa Mỹ và Iran diễn ra trong bối cảnh thỏa thuận do Pakistan làm trung gian ký kết hồi tháng 6 - nhằm chấm dứt xung đột và hướng tới hòa bình lâu dài - bị đe dọa sụp đổ.

Theo Wall Street Journal, ngày 20/7, các bên trung gian nỗ lực thúc đẩy Mỹ và Iran đạt được lệnh ngừng bắn mới. Động thái được thực hiện trong bối cảnh lo ngại hai bên có thể rơi vào trạng thái xung đột kéo dài ở mức dưới ngưỡng chiến tranh toàn diện, nhưng vẫn đủ để làm gián đoạn kinh tế khu vực và tiềm ẩn nguy cơ leo thang nếu có tính toán sai lầm.

Những nỗ lực này diễn ra sau khi Mỹ tiến hành đêm không kích thứ 9 liên tiếp vào Iran. Iran cũng tiếp tục đáp trả nhằm vào các đồng minh Arab của Mỹ, trong đó có Kuwait và Bahrain, đồng thời một tàu đi qua eo biển Hormuz cũng bị một đầu đạn bắn trúng, gây hỏa hoạn và buộc toàn bộ thủy thủ đoàn phải rời tàu.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Washington vẫn để ngỏ khả năng giải quyết vấn đề thông qua con đường ngoại giao với Iran, nhưng nhấn mạnh bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải là điều mà Tehran "sẵn sàng tuân thủ".

Một quan chức cấp cao Iran nói với Reuters ngày 20/7 rằng các bên trung gian đã chuyển tới Iran đề xuất nhằm hạ nhiệt xung đột với Mỹ, trong đó bao gồm lệnh ngừng bắn kéo dài 10 ngày, để tạo điều kiện tìm giải pháp khôi phục thỏa thuận tạm thời mà hai bên đã đạt được vào tháng trước.

Mỹ nối lại tấn công Iran sau trận chung kết World Cup Ngày 20/7, Mỹ chbắt đầu đợt không kích Iran thứ 9 liên tiếp vào Iran sau khi trận chung kết World Cup và lễ trao cúp kết thúc.