Hôm nay, Quốc hội thông qua số lượng luật, nghị quyết nhiều kỷ lục

Trong cả ngày làm việc 10/12, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua 26 luật cùng 2 nghị quyết, là số lượng văn bản luật cao kỷ lục được xem xét thông qua trong một ngày.

Các đại biểu Quốc hội sẽ xem xét biểu quyết thông qua 26 văn bản luật và 2 nghị quyết trong hôm nay. Ảnh: Quochoi.vn.

Theo chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, hôm nay (10/12), Quốc hội sẽ tiến hành biểu quyết thông qua một loạt văn bản luật, nghị quyết quan trọng.

Trong phiên làm việc sáng, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua một số luật liên quan lĩnh vực thuế, tài chính, dân số, y tế… như:

Luật Quản lý thuế (sửa đổi);

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi);

Luật Tiết kiệm, chống lãng phí;

Luật Quy hoạch (sửa đổi);

Luật Bảo hiểm tiền gửi (sửa đổi);

Luật Dân số;

Luật Phòng bệnh.

Trong buổi sáng, các đại biểu Quốc hội cũng sẽ xem xét thông qua Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành”.

Đồng thời biểu quyết thông qua một loạt văn bản luật khác như:

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ;

Luật An ninh mạng;

Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi);

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự;

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp;

Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân (sửa đổi).

Chỉ riêng phiên làm việc sáng nay, các đại biểu Quốc hội sẽ xem xét và thông qua 13 văn bản luật và 1 nghị quyết.

Sang phiên chiều, số lượng văn bản luật được xem xét thông qua cũng là 13 văn bản, cùng 1 nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm nâng cao hiệu quả công tác hội nhập quốc tế.

Các văn bản luật dự kiến được xem xét thông qua trong phiên chiều nay gồm:

Luật Thương mại điện tử;

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục;

Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi);

Luật Giáo dục đại học (sửa đổi); Luật Báo chí (sửa đổi);

Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi);

Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi);

Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú;

Luật Viên chức (sửa đổi);

Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi);

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ;

Luật Công nghệ cao (sửa đổi);

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điều ước quốc tế.