Hojlund đeo đồng hồ thông minh thi đấu

Tiền đạo người Đan Mạch được đá chính tại Stamford Bridge, chỉ vài ngày trước chung kết Europa League gặp Tottenham. Tuy nhiên, ngay đầu hiệp hai khi tỉ số đang hòa 0-0, trận đấu bị gián đoạn vì chiếc đồng hồ thông minh trên cổ tay phải của Hojlund lọt vào tầm mắt trọng tài Chris Kavanagh. Ngay lập tức, anh bị yêu cầu tháo thiết bị này ra.

Hojlund phải chạy về khu kỹ thuật của Man United và trao đồng hồ cho nhân viên đội bóng sau khi tháo bỏ. Tình huống này khiến anh bật cười ngượng ngùng, trong khi HLV Ruben Amorim thì không mấy hài lòng.

Chiếc đồng hồ được Hojlund đeo từ hiệp một, dù được che dưới băng cuốn, khiến các CĐV trên mạng xã hội không khỏi ngạc nhiên.

Một fan viết: "Hojlund thật sự bước vào sân với Apple Watch đó". Một người khác dí dỏm: "Chỉ muốn đếm đủ bước chân thôi mà". Thậm chí còn có fan đùa: "Sẽ lấy huy hiệu 10 nghìn bước cuối tuần này". Một fan thắc mắc: "Sao Hojlund lại được phép đeo đồng hồ trong trận đấu vậy?".

Ngược lại, không ít người mỉa mai phong độ kém cỏi gần đây của tiền đạo này: “Hojlund chăm chăm vào chỉ số tập thể dục trên đồng hồ hơn là ghi bàn". Một fan khác nói: "Đếm bước chân vì biết chẳng ghi được bàn".

Tình hình của Hojlund tệ hơn khi phút 71 Marc Cucurella ghi bàn quyết định cho Chelsea. MU cố gắng nhưng không thể gỡ hòa, chấp nhận thất bại thứ 18 ở Premier League mùa này.

Hojlund gần như mờ nhạt suốt trận. Đây là trận thứ 27 anh không thể ghi bàn ở Premier League mùa này, chỉ có vỏn vẹn 4 bàn sau 31 trận đấu.

