Højlund còn gì để hy vọng

Rasmus Højlund thừa nhận rằng "cần bàn thắng đó" sau khi ghi bàn gỡ hòa phút 96 trong trận hòa 1-1 đầy kịch tính với Bournemouth vào cuối tuần qua. Đó là bàn thắng thứ hai của mũi nhọn người Đan Mạch cho Manchester United trong năm 2025, nhưng đồng thời cũng là lời nhắc nhở về câu hỏi lớn mà tất cả đều đang đặt ra: Liệu Manchester United có thật sự cần Højlund?

“Quỷ đỏ” đang trên đà trải qua một mùa giải tệ hại nhất trong lịch sử Premier League. Dưới sự dẫn dắt của Ruben Amorim, người được bổ nhiệm thay thế Erik Ten Hag vào tháng 11, đội bóng vẫn chưa thể ngừng sự trượt dốc.

Một trong những con số đáng lo ngại nhất đối với Manchester United mùa này là số bàn thắng ghi được. Sau 34 trận đấu tại Premier League, họ mới ghi được 39 bàn - con số chỉ hơn đội bóng đã xuống hạng Ipswich 6 bàn. Trong suốt lịch sử Premier League, chỉ một lần duy nhất trước đây Man United kết thúc mùa giải với ít hơn 50 bàn thắng, đó là vào mùa giải 2015/16 dưới thời Louis van Gaal, khi họ chỉ có 49 bàn và ông bị sa thải ngay sau khi giành FA Cup.

Để tránh lặp lại thành tích này, Manchester United cần ghi ít nhất 11 bàn trong 4 trận đấu còn lại của mùa giải. Tuy nhiên, trong 9 trận đấu gần nhất, họ chỉ có được 11 bàn thắng, điều này cho thấy hàng công đang gặp rất nhiều vấn đề.

Bàn thắng quý giá của Højlund vào phút cuối giúp Man United thoát khỏi thất bại tại Bournemouth, nhưng liệu đó có thể là dấu hiệu cho thấy anh sẽ là cứu tinh của hàng công CLB trong tương lai? Đó là câu hỏi mà cả người hâm mộ lẫn ban huấn luyện cần phải xem xét.

Pha lập công trước Bournemouth là bàn thắng thứ tư của cựu chân sút Atalanta trong 29 trận đấu tại Premier League mùa này, thống kê không đủ để làm hài lòng một đội bóng đang khủng hoảng hàng công.

Trên Instagram sau trận đấu, Højlund viết: "Chúng tôi muốn chiến thắng, nhưng tôi cần bàn thắng đó". Tuy nhiên, số bàn thắng mà Højlund có được trong mùa giải này (4 bàn) chỉ bằng số bàn mà Marcus Rashford ghi được trước khi gia nhập Aston Villa theo dạng cho mượn vào tháng 2.

Trong khi Højlund đang vật lộn để tìm lại phong độ, những cầu thủ khác như Bruno Fernandes (8 bàn), Alejandro Garnacho (5 bàn) hay bộ đôi bị chấn thương Amad Diallo và Joshua Zirkzee (cùng có 9 bàn) cũng không thể tạo ra sự khác biệt. Điều này cho thấy một thực tế đáng buồn rằng Man United đang thiếu đi một tiền đạo chủ lực thực sự, người có thể ghi bàn đều đặn và giải quyết vấn đề hàng công của đội bóng.

Tuy nhiên, Højlund vẫn là người được chú ý nhiều nhất. Cầu thủ 22 tuổi này, người mà “Quỷ đỏ” chi tới 72 triệu bảng để mua từ Atalanta vào mùa hè 2023, đã có mùa giải không như kỳ vọng. Dù khởi đầu khá ấn tượng với 16 bàn thắng trong 43 trận đấu mùa trước, phong độ của anh đã sa sút trông thấy trong mùa giải này.

Cải tổ mùa hè 2025 Manchester United đang chuẩn bị cho một cuộc cải tổ đội hình lớn vào mùa hè này, bán đi những cầu thủ kém hiệu quả để có thể tăng cường ngân sách chuyển nhượng. Theo nguồn tin từ SunSport, ưu tiên của Man United là tìm kiếm một tiền vệ tấn công và một tiền đạo hàng đầu để cải thiện tình hình. Các mục tiêu như Liam Delap của Ipswich, Viktor Gyökeres của Sporting Lisbon và Matheus Cunha của Wolves đều đang có mặt trong tầm ngắm.

Khi được hỏi về tương lai của Højlund, HLV Ruben Amorim có những phát biểu mơ hồ: "Chúng tôi thích các tiền đạo của mình. Chúng tôi đang cải thiện các tiền đạo. Chúng tôi sẽ xem điều gì sẽ xảy ra vào mùa giải tới".

Theo truyền thông Anh, Man United đã sẵn sàng bán bất kỳ cầu thủ nào có thể mang lại khoản phí chuyển nhượng lớn, đặc biệt nếu họ không thể giành vé dự Champions League thông qua Europa League. Và Højlund không phải là ngoại lệ. Một số câu lạc bộ ở Italy bày tỏ sự quan tâm đến tiền đạo này, người vẫn còn rất trẻ và đầy tiềm năng.

Gary Neville, huyền thoại của Man United, nhận định: "Sẽ có rất nhiều câu lạc bộ nhìn vào tài năng và thấy rằng Man United chưa khai thác hết khả năng của những cầu thủ này. Họ sẽ nghĩ rằng mình có thể mua được một món hời".

"Với Højlund, vẫn có một cầu thủ tiềm năng ở đó, và có thể sẽ có một câu lạc bộ ở châu Âu sẵn sàng khai thác cầu thủ này", Gary Neville nêu quan điểm.

Với những gì đã xảy ra trong mùa giải này, Højlund vẫn còn rất nhiều điều cần phải chứng minh nếu muốn duy trì vị trí của mình tại Old Trafford. Việc anh có thể trở thành một phần của kế hoạch lâu dài của Manchester United hay không, sẽ phụ thuộc vào việc bản thân có thể cải thiện phong độ trong những trận đấu còn lại của mùa giải này hay không.

