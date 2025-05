Hojlund viết status hài hước về MU

Ngay sau trận đấu, tiền đạo người Đan Mạch gây chú ý trên mạng xã hội với dòng trạng thái hài hước: "Lần đầu tiên một nhóm chàng trai Manchester rời Tây Ban Nha mà vẫn giữ sạch lưới". Pha đá xoáy này khiến cộng đồng mạng bật cười bởi nó chỉ ám chỉ thành tích phòng ngự không tốt của "Quỷ đỏ".

Trước đó, sau trận thắng ngược kịch tính trước Lyon ở tứ kết, Hojlund từng đăng ảnh ôm chầm lấy Harry Maguire kèm dòng chú thích không kém phần hài hước: "Khi con đường tới bán kết cũng khiến bạn...cứng".

Dù khá chật vật ở Ngoại hạng Anh với chỉ 4 bàn thắng, Hojlund vẫn cho thấy sự hiệu quả ở sân chơi châu lục với 5 pha lập công tại Europa League. Trận gặp Bilbao, anh không ghi bàn nhưng buộc trung vệ Vivian nhận thẻ đỏ, mở ra thế trận áp đảo cho "Quỷ đỏ".

Hojlund là hình ảnh tiêu biểu của MU mùa này, khi sở hữu phong độ trái ngược ở Europa League so với Premier League.

Ở giải quốc nội, MU chỉ ghi 12 bàn sau 12 trận gần nhất. Nhưng ở Europa League, "Quỷ đỏ"ghi nhiều bàn nhất từ đầu giải với 31 pha lập công. Trong đó, MU ghi trung bình hơn 2 bàn/trận trong 10 trận khác nhau ở Europa League 2024/25.

Với thắng lợi 3-0, Man Utd giờ nắm lợi thế lớn để giành quyền vào chung kết. Họ sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Tottenham và Bodo/Glimt vào ngày 21/5 tới.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.