Hồi kết của Adobe

Creative Cloud từng là tiêu chuẩn ngành, nhưng giá cao và chiến lược AI khiến Adobe hụt hơi trước làn sóng phần mềm miễn phí hoặc rẻ hơn từ đối thủ.

Bộ công cụ thiết kế của nền tảng Creative Cloud đã được xem là tiêu chuẩn ngành suốt nhiều thập kỷ. Nhưng sau đó, Adobe đã làm mất lòng người dùng bằng những quyết định như chuyển hẳn sang AI tạo sinh và từ bỏ mô hình mua đứt phần mềm để thay bằng các gói đăng ký đắt đỏ, phức tạp.

Mức giá cao của Creative Cloud đã mở ra cơ hội cho các đối thủ rẻ hơn, thậm chí còn miễn phí để thu hút khách hàng. Một ví dụ được công bố trong tuần này là Autograph, phần mềm thiết kế chuyển động tương tự như Adobe After Effects.

Autograph được Maxon, hãng đứng sau Cinema 4D, mua lại vào năm ngoái, và hiện đã được tái ra mắt với quyền truy cập miễn phí cho người dùng cá nhân. Khi ra mắt năm 2023, phần mềm này có giá 1.795 USD cho giấy phép vĩnh viễn, hoặc 59 USD /tháng theo dạng thuê bao.

Cũng trong tuần này, Canva sau khi mua lại Cavalry vào tháng 2, đã mở miễn phí toàn bộ phần mềm đồ họa chuyển động này thay vì đặt ngoài gói thuê bao của mình. Canva cũng làm điều tương tự vào năm ngoái với Affinity, bộ ba ứng dụng hãng mua lại.

Affinity cung cấp tính năng tương tự Adobe Illustrator, Photoshop và InDesign. Trước đây, bộ ba công cụ 170 USD cho cả ba, hoặc 70 USD cho mỗi ứng dụng, nhưng hiện đã được gộp lại thành một ứng dụng duy nhất hoàn toàn miễn phí.

Ngoài ra, DaVinci Resolve 21, phần mềm hậu kỳ đa năng miễn phí vốn được xem như đối thủ của Adobe Premiere Pro, cũng tung bản cập nhật mới trong tuần này. Phiên bản mới tích hợp thêm tính năng cân chỉnh màu sắc, masking, và hỗ trợ nhập file từ Apple Photos và catalog của Adobe Lightroom.

Bản cập nhật cũng bổ sung hỗ trợ định dạng file .af của Affinity, giúp việc kết hợp sử dụng với một ứng dụng miễn phí khác cùng DaVinci Resolve trở nên dễ dàng hơn. Khả năng không thu phí của Autograph và DaVinci Resolve 21 đã giúp bù trừ phần chất lượng không tương xứng đôi chút với Adobe.

Một số đối thủ khác không miễn phí, nhưng đưa ra mức giá ngày càng hấp dẫn. Apple đã ra mắt bộ Creator Studio vào tháng 1, cung cấp quyền truy cập vào hàng loạt ứng dụng chỉnh sửa như Final Cut Pro, Logic Pro, Pixelmator Pro, Motion, Compressor và MainStage với giá 12,99 USD /tháng.

Trong khi đó, mức phí của Creative Cloud Pro giá 69,99 USD /tháng và vẫn giữ nguyên từ trước đến nay. Quan trọng hơn, Apple vẫn cho phép người dùng mua giấy phép vĩnh viễn cho từng ứng dụng riêng lẻ trên App Store, không ép họ theo mô hình thuê bao.

Người dùng bày tỏ sự ngạc nhiên trước mức giá dễ chịu của Apple so với Adobe. Họ bình luận rằng bộ Creator Studio chỉ còn thiếu một lựa chọn thay thế Adobe Lightroom để trở nên hoàn hảo. Ờ thời điểm hiện tại, DaVinci Resolve đã tạm thời đảm nhận vai trò đó.

Theo The Verge, thị trường đã chứng kiến một làn sóng dịch chuyển đủ khiến Adobe phải lo lắng. Procreate đã xây dựng tên tuổi nhờ lập trường kiên định chống AI và cung cấp các công cụ minh họa, hoạt hình số chất lượng cao cho iPad theo mô hình mua một lần dùng mãi mãi.

Hãng này cũng cam kết sẽ đưa các ứng dụng của mình lên máy Mac trong tương lai. Trong khi đó, Blender, bộ phần mềm đồ họa 3D mã nguồn mở miễn phí, liên tục được bổ sung tính năng và đủ sức góp mặt trong các bộ phim điện ảnh đoạt giải Oscar.

Trước đó, Adobe đã khai tử công cụ thiết kế sản phẩm Adobe XD sau khi thâu tóm thất bại Figma. Viễn cảnh người dùng không còn phụ thuộc vào hệ sinh thái ứng dụng của Adobe giờ đây không còn xa vời như trước.