Hồi kết cho 'thế hệ vàng' của Liverpool

Sau thất bại trước Paris Saint-Germain ở vòng 16 đội Champions League hôm 12/3, nhiều dấu hiệu cho thấy kỷ nguyên vinh quang tại Anfield đang khép lại. Arne Slot phải chuẩn bị cho một cuộc cải tổ lực lượng quy mô lớn, bất chấp mùa đầu tiên của ông tại Liverpool tương đối thành công.

Liverpool chỉ còn lại 5 cầu thủ trong đội hình từng giành chức vô địch Champions League năm 2019 với chiến thắng thuyết phục trước Tottenham. Nhưng sau trận thua PSG hôm 12/3, có khả năng tất cả đã chơi trận Champions League cuối cùng tại Anfield.

Virgil van Dijk thừa nhận rằng chưa biết sẽ thi đấu ở đâu vào mùa sau. Khoảnh khắc trung vệ người Hà Lan trò chuyện với hai nhân vật cấp cao của PSG sau trận đấu trong bối cảnh hợp đồng sắp hết hạn báo hiệu một cuộc chia tay đến gần.

Trong khi đó, Mohamed Salah và Trent Alexander-Arnold cũng sắp hết hợp đồng. Cả 2 đều im lặng về tương lai. Andy Robertson, một nhân tố quan trọng dưới thời Jurgen Klopp, sa sút phong độ nghiêm trọng và có thể bị thay thế bằng một hậu vệ trái mới vào mùa hè.

Alisson, người hùng ở lượt đi trước PSG, không còn được đảm bảo suất bắt chính bởi Liverpool chuẩn bị đón Giorgi Mamardashvili từ Valencia. Đây được xem là thủ môn tương lai của đội bóng. Hay nói cách khác, những tàn dư cuối cùng của đội hình vô địch châu Âu 2019 sắp biến mất, đánh dấu sự kết thúc của một kỷ nguyên huy hoàng tại Anfield.

Mùa trước, Klopp thực hiện cuộc cách mạng ở hàng tiền vệ. Sự xuất hiện của Alexis Mac Allister, Ryan Gravenberch và Dominik Szoboszlai giúp Liverpool cải thiện phong độ đáng kể. Tuy nhiên, lần này, Slot cần làm điều tương tự ở hàng thủ và hàng công.

Van Dijk và Alexander-Arnold hết hợp đồng, Salah có thể ra đi, khiến Liverpool mất một "cỗ máy ghi bàn". Darwin Nunez chưa đủ đẳng cấp để gánh vác hàng công, và quả đá luân lưu hỏng ăn trước PSG càng chứng minh điều đó. Slot không chỉ cần một trung vệ đẳng cấp, một hậu vệ phải thay thế Trent nếu anh rời đi, mà phải tìm người gánh vác hàng công nếu Salah rời Anfield.

Liverpool khả năng sẽ nâng cúp Premier League trước hàng vạn CĐV tại Anfield vào tháng 4 hoặc đầu tháng 5, điều mà họ không thể làm được với chức vô địch 2020 vì đại dịch Covid-19. Liverpool vẫn là thế lực, nhưng nếu muốn duy trì vị thế ở châu Âu, họ cần một cuộc cải tổ mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Những biểu tượng của kỷ nguyên Klopp dần ra đi, nhường chỗ cho một thế hệ mới. Và câu hỏi đặt ra là liệu Liverpool sẽ chuyển mình mạnh mẽ, hay lùi bước trước sự cạnh tranh khốc liệt từ các đối thủ?

Mùa giải này, Liverpool ít nhất có thể kết thúc trong vinh quang, nhưng mùa sau sẽ là bài kiểm tra thực sự cho vị thế của đội bóng thành phố cảng.

