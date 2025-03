Italy khơi lại nỗi đau của tuyển Anh

Gianluigi Donnarumma trở thành người hùng của PSG khi cản phá 2 cú sút 11 m, giúp đại diện nước Pháp loại Liverpool khỏi Champions League. Đáng chú ý, tài khoản mạng xã hội chính thức của tuyển Italy không bỏ lỡ cơ hội để khơi lại nỗi đau của "Tam sư".

Phía Italy đăng tải bức ảnh của Donnarumma ở chung kết Euro 2020 kèm dòng chú thích ngắn gọn nhưng đầy châm biếm: "Có những điều chẳng bao giờ thay đổi".

Ở loạt sút luân lưu năm 2021, Donnarumma hóa giải thành công các cú sút của Jadon Sancho và Bukayo Saka, trong khi Marcus Rashford đưa bóng dội cột dọc. Chung cuộc, tuyển Italy thắng 3-2 ở loạt đấu súng cân não và lên ngôi vô địch châu Âu ngay tại Wembley.

Trở lại với trận đấu tại Anfield, Liverpool có lợi thế dẫn 1-0 từ trận lượt đi trên đất Pháp và nhiều người kỳ vọng họ sẽ giành quyền đi tiếp. Tuy nhiên, Ousmane Dembele đưa trận đấu về vạch xuất phát ngay từ phút 12. Không có thêm bàn thắng nào sau 90 phút chính thức và 30 phút hiệp phụ, buộc hai đội phải bước vào loạt luân lưu.

PSG thành công cả 4 quả penalty, lần lượt do Vitinha, Gonçalo Ramos, Dembele và Desire Doue thực hiện. Trong khi đó, Mohamed Salah mở đầu loạt sút của Liverpool một cách hoàn hảo, nhưng Donnarumma sắm vai người hùng khi cản phá hai cú đá tiếp theo của Darwin Nunez và Curtis Jones.

Ngoài 2 pha cản phá luân lưu nói trên, Donnarumma còn có 2 pha cứu thua trong 120 phút thi đấu, đạt tỷ lệ không chiến thành công 100% và có 12 lần giải nguy kịp thời trước khung thành.

Ở tứ kết, PSG sẽ gặp Aston Villa hoặc Club Brugge. Trận lượt đi diễn ra vào ngày 8/4, lượt về vào ngày 15/4.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.