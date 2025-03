Chiêu trò chưa từng thấy khi PSG hạ Liverpool

Liverpool bước vào lượt về trên sân Anfield với lợi thế dẫn 1-0, nhưng chỉ sau 12 phút, Ousmane Dembele san bằng cách biệt. Do hai đội không ghi thêm bàn trong thời gian thi đấu chính thức và hiệp phụ, trận đấu buộc phải phân định thắng thua trên chấm 11 m.

Chung cuộc PSG thắng 4-1. HLV Luis Enrique và ban huấn luyện PSG ăn mừng cuồng nhiệt cùng người hùng Gianluigi Donnarumma. Tuy nhiên, có lẽ chính hành động của một CĐV với chiếc loa phóng thanh cũng góp phần khiến dàn sao "The Kop" trải qua màn đá penalty thảm họa.

Xuyên suốt loạt đá 11 m cân não, người này liên tục phát tiếng còi báo động mỗi khi cầu thủ Liverpool bước lên thực hiện cú sút, thậm chí còn hét vào loa để gây mất tập trung.

Sự việc nhanh chóng làm dậy sóng cộng đồng mạng, đặc biệt là các CĐV Liverpool. Không ít người đặt câu hỏi làm sao tay CĐV đội khách có thể mang chiếc loa vào sân. Các nhân viên an ninh tại Anfield cũng không can thiệp.

Một CĐV bức xúc viết trên X: "Làm sao fan PSG có thể mang loa vào ngay sau khung thành và phát tiếng còi trong loạt sút luân lưu?". Một người khác phẫn nộ: "Thế quái nào anh ta được phép làm vậy?". Người khác tiếp lời: "Nghe thế thì ai mà sút nổi".

Một tài khoản khác bình luận: "Thật sai trái khi thấy một người có thể vào sân với cái loa phóng thanh và gây ồn ào ngay sau khung thành". Trong khi một người từng làm việc tại Anfield khẳng định: "Tôi làm ở sân này rồi, cái loa đó ít nhất phải bị tịch thu, nặng hơn thì người kia bị đuổi ra ngoài".

Dù có tranh cãi xảy ra, sự thật Liverpool không đủ bản lĩnh để đi tiếp. Tuy nhiên, thầy trò HLV Arne Slot còn nhiều mục tiêu quan trọng phía trước. Liverpool là ứng viên sáng giá cho chức vô địch Premier League và còn trận chung kết Cúp Liên đoàn tại Wembley vào cuối tuần này.

