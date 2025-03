PSG đã khác

Nhưng hơn cả một chiến thắng, đó là lời tuyên bố đầy sức nặng của đội bóng nước Pháp - rằng họ không còn là những kẻ ngây thơ trên đấu trường châu lục. Và người tạo nên điểm nhấn lớn nhất trong trận cầu đỉnh cao này chính là Gianluigi Donnarumma.

Nếu có một trận đấu giúp thủ thành người Italy xóa nhòa mọi nghi ngờ, thì đó chính là đêm tại Anfield. Không chỉ là bức tường thép trong khung gỗ, Donnarumma còn gieo rắc nỗi ám ảnh cho Liverpool, đặc biệt là Mohamed Salah - người trải qua một trận đấu đáng quên và có thể đánh mất cơ hội chạm tay vào danh hiệu Quả bóng vàng.

Năm năm trước, Gianluigi Donnarumma trở thành người hùng của tuyển Italy trong trận chung kết Euro 2020 trước đội tuyển Anh, khi cản phá hai cú sút luân lưu giúp "Azzurri" đăng quang ngôi vương châu Âu. Và tại Anfield, thủ thành mang biệt danh "Scarface" (tạm dịch: Gương mặt đáng sợ) lại tái hiện ký ức huy hoàng đó.

Liverpool nhập cuộc với quyết tâm cao độ sau trận thắng 1-0 ở lượt đi. Đoàn quân của Arne Slot dồn ép ngay từ những phút đầu, liên tục tạo ra sức ép khủng khiếp lên khung thành PSG. Nhưng cứ mỗi lần họ tưởng chừng như đã có bàn thắng, Donnarumma lại xuất hiện như một bức tường thép.

Đỉnh cao của màn trình diễn xuất thần ấy chính là hai pha cản phá trong loạt sút luân lưu may rủi. Đầu tiên là cú sút của Darwin Núñez - cầu thủ đang chịu áp lực lớn vì phong độ phập phù - bị Donnarumma bắt bài một cách dễ dàng. Sau đó, đến lượt Curtis Jones trở thành nạn nhân, khi cú sút sệt hiểm hóc của anh bị chặn đứng bằng phản xạ phi thường của thủ thành người Italy.

Nhưng không chỉ dừng lại ở đó. Liverpool tung ra tổng cộng tám cú sút trúng đích, và không một lần nào họ chiến thắng Donnarumma. Đặc biệt, một pha cứu thua từ cú đánh đầu cận thành trong tình huống phạt góc đã chứng minh sự xuất sắc của anh. Thậm chí, có những khoảnh khắc mà ngay cả khi Donnarumma không thể chạm vào bóng, cột dọc và xà ngang cũng đứng về phía PSG.

Từ một người từng bị hoài nghi sau những sai lầm trong quá khứ, Donnarumma biến đêm Anfield thành sân khấu để khẳng định bản thân. Và PSG có thể tự tin tiến bước với một "người gác đền" xứng tầm.

Trước trận đấu, Mohamed Salah được kỳ vọng sẽ là điểm tựa để Liverpool tạo nên cuộc lội ngược dòng. Nhưng trên thực tế, anh lại có một trong những trận đấu tệ nhất mùa giải.

Dưới áp lực của hàng phòng ngự PSG và sự xuất sắc của Donnarumma, Salah gần như vô hại. Những pha xử lý vụng về, những pha bứt tốc thiếu quyết đoán, những đường chuyền không mang lại đột biến - tất cả đều là minh chứng cho một trận đấu đáng quên.

Đây có thể là mùa giải cuối cùng của Salah tại Champions League trong màu áo Liverpool, và nếu đó thực sự là lời chia tay, thì chắc chắn nó không đẹp như những gì anh mong muốn. Quan trọng hơn, giấc mơ chinh phục Quả bóng vàng của anh có thể cũng đã sụp đổ ngay tại Anfield.

Trong khi Salah thất bại, thì những cái tên khác như Raphinha hay Lamine Yamal lại tỏa sáng rực rỡ trong những trận đấu cùng ngày. Có lẽ, chiếc vương miện mà Salah từng khao khát nay đã rơi vào tay những người trẻ hơn, giàu khát khao hơn.

Dù Donnarumma là nhân vật chính của trận đấu, PSG còn có những chiến binh thầm lặng đã giúp họ kiểm soát thế trận - đó chính là Vitinha và Joao Neves. Nhiều người cho rằng để thắng tại Anfield, điều quan trọng nhất là sức mạnh thể chất. Nhưng bộ đôi người Bồ Đào Nha chứng minh rằng bóng đá không chỉ có cơ bắp, mà còn cần trí tuệ và sự khéo léo.

Vitinha chơi với sự điềm tĩnh đáng kinh ngạc, giúp PSG duy trì nhịp độ trận đấu và tránh bị cuốn vào lối chơi pressing rực lửa của Liverpool. Joao Neves, trong khi đó, không chỉ chơi lăn xả mà còn có những pha xử lý bóng tinh tế, tạo ra sự khác biệt nơi tuyến giữa.

Đây chính là những nhân tố mang lại sự cân bằng cho PSG. Họ không chỉ chơi phòng ngự chặt chẽ mà còn biết cách chuyển đổi trạng thái một cách linh hoạt. Và với những cầu thủ như thế trong đội hình, PSG đang dần trở thành một đội bóng biết cách chiến thắng trong những trận cầu lớn.

Trận thắng này không chỉ giúp PSG giành vé vào tứ kết, mà còn gửi đi một thông điệp đanh thép: họ không còn là đội bóng dễ bị tổn thương trong những trận đấu lớn. Dưới thời Luis Enrique, PSG đã thay đổi, không còn dựa dẫm vào những ngôi sao cá nhân như Mbappe hay Neymar như những mùa trước. Thay vào đó, họ xây dựng một đội hình cân bằng, giàu tính chiến thuật và có khả năng thích ứng với mọi đối thủ.

Đáng chú ý, chiến thắng tại Anfield không đến từ may mắn hay khoảnh khắc xuất thần của một ngôi sao nào đó. Nó đến từ chiến thuật hợp lý, tinh thần chiến đấu kiên cường và đặc biệt là sự xuất sắc của một tập thể.

Với Donnarumma trong khung gỗ, với sự thông minh của Vitinha và Joao Neves, với một tập thể gắn kết hơn bao giờ hết, PSG đang thực sự trở thành một ứng viên vô địch Champions League mùa này.

Liverpool chiến đấu hết mình, nhưng đêm Anfield thuộc về Donnarumma và PSG. Và nếu tiếp tục duy trì phong độ này, không ai có thể loại trừ khả năng họ sẽ chạm tay vào chiếc cúp bạc danh giá vào cuối mùa giải. Có lẽ, giấc mơ Champions League của PSG chưa bao giờ thật đến thế.

