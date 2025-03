Sai lầm của Slot

Bước vào trận lượt về trên sân nhà Anfield với lợi thế dẫn 1-0 nhờ bàn thắng muộn của Harvey Elliott tại Paris, Liverpool tràn đầy tự tin. Tuy nhiên, đội chủ nhà sớm bị gỡ hòa chỉ sau 12 phút thi đấu khi Ousmane Dembele tận dụng sai lầm của Ibrahima Konate để ghi bàn.

Thủ thành Alisson tiếp tục có màn trình diễn xuất sắc như lượt đi, thực hiện nhiều pha cứu thua quan trọng. Ở phần sân đối diện, Gianluigi Donnarumma cũng chơi xuất sắc, đặc biệt là pha cản phá cú đánh đầu nguy hiểm của Luis Diaz. Theo Sportbible, đây là tình huống cứu thua ấn tượng nhất trận.

Dù vậy, nhiều CĐV tin rằng chính quyết định lựa chọn nhân sự của Slot làm ảnh hưởng đến kết quả trận đấu. Một số người hâm mộ chỉ ra rằng việc để Luis Díaz và Diogo Jota đá chính là sai lầm.

"Tại sao Slot lại để Díaz và Jota đá chính ngay từ đầu, thật khó hiểu", "Slot luôn sử dụng Diaz và Jota mỗi trận dù không nhất thiết phải làm vậy","Việc Chiesa không được vào sân là điều thực sự khó hiểu"... là phản ứng chung của người hâm mộ.

Liverpool cuối cùng phải bước vào loạt luân lưu đầy may rủi. Darwin Nunez và Curtis Jones đều đá hỏng. Trong khi đó, PSG thực hiện cả 4 quả luân lưu một cách hoàn hảo, qua đó giành vé vào tứ kết.

Với thất bại này, Liverpool sẽ phải dồn toàn lực cho cuộc đua vô địch Premier League cũng như trận chung kết Carabao Cup. "The Kop" sẽ chạm trán Newcastle tại Wembley với hy vọng giành danh hiệu đầu tiên trong mùa giải này. Hiện tại, họ dẫn đầu Premier League với khoảng cách 15 điểm so với Arsenal.

Với PSG, đây là lần thứ hai liên tiếp đại diện nước Pháp góp mặt ở vòng tứ kết Champions League. Mùa trước, họ vào đến bán kết trước khi bị Borussia Dortmund loại.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.