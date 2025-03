PSG mang ‘tinh thần Barca’ đến Liverpool

Dù để thua 0-1 trước Liverpool tại Parc des Princes ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League tuần rồi, tỷ số ấy lại không phản ánh đúng những gì đã diễn ra trên sân. Liverpool đã phải chịu đựng suốt 90 phút căng thẳng và chỉ giành lợi thế mong manh nhờ pha lập công muộn màng của Harvey Elliott.

Tuy nhiên, đội bóng của HLV Luis Enrique hiện tràn đầy tự tin, và ông hy vọng có thể tái hiện một màn lội ngược dòng giống như trước Barcelona mùa trước để giành vé vào tứ kết Champions League.

Lịch sử của PSG tại Champions League từng chứng kiến một trong những màn lội ngược dòng ngoạn mục nhất trong mùa giải trước, khi đánh bại Barcelona với tỷ số 4-1 trong trận tứ kết lượt về tại Montjuic. Mặc dù bị dẫn trước bởi bàn thắng mở tỷ số của Raphinha, PSG xuất sắc ngược dòng nhờ vào chiếc thẻ đỏ của Araujo trong hiệp một, khiến đội bóng xứ Catalonia mất kiểm soát. Đây chính là một trong những đêm huyền thoại trong kỷ nguyên của HLV Luis Enrique, và giờ ông hy vọng sẽ tái hiện được cảm hứng đó tại Anfield.

12 tháng trước, Mbappe tỏa sáng rực rỡ với cú đúp. Đến với chuyến làm khách tại Anfield lần này, sự xuất hiện của các ngôi sao như Ousamane Dembele, Vitinha hay Joao Neves sẽ là chìa khóa quan trọng giúp đội bóng hy vọng lặp lại thành công. HLV Luis Enrique luôn tin tưởng vào khả năng của các cầu thủ này, những người được ông tôi luyện để trở thành những chiến binh thực sự trên sân cỏ.

Hè 2024, PSG chia tay Mbappe, nhưng họ vẫn sở hữu đội hình rất mạnh, với những tài năng tấn công sắc bén hiện tại. Gã khổng lồ thủ đô Paris có thể không còn cảm thấy e ngại khi đối mặt với Liverpool, đội bóng gần như bị đè bẹp trong suốt trận đấu tại Paris, chỉ may mắn có bàn thắng muộn của Elliott. HLV Enrique tin rằng với phong độ hiện tại, PSG hoàn toàn có thể hoàn thành nhiệm vụ tại Anfield, nơi được xem là một trong những thánh địa khó khăn nhất châu Âu.

Truyền thông Pháp cũng tin vào khả năng lội ngược dòng của PSG. Tờ L'Equipe không ngần ngại đưa ra tiêu đề đầy lạc quan: "Nhiệm vụ: Có thể thực hiện". Các cầu thủ PSG cũng rất tự tin, đồng loạt khẳng định: "Chúng tôi chắc chắn sẽ chiến thắng".

Ở Champions League mùa 2023/24, không ai tin vào khả năng lội ngược dòng của PSG tại Montjuic, nhưng giờ đây, tình hình đã khác. Dù đã có một màn trình diễn ấn tượng tại Paris, các cầu thủ vẫn biết rằng Anfield sẽ là thử thách cực đại, nhưng họ đã sẵn sàng đối đầu.

Với các ngôi sao như Dembele, người đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại Ligue 1 với 20 bàn, Barcola, Vitinha, Doué, và Joao Neves, PSG đặt niềm tin vào các tài năng trẻ để làm nên lịch sử. Dù Anfield là một pháo đài kiên cố, các cầu thủ PSG tin rằng nếu họ tiếp tục chơi đúng với phong độ thể hiện trong trận đấu với Liverpool, tấm vé vào tứ kết sẽ không còn xa vời.

Tại Paris, mọi người đang dõi theo từng phút giây của trận đấu, hy vọng PSG sẽ có thể hoàn thành bước tiến quan trọng này, đưa đội bóng đến gần hơn với giấc mơ lớn nhất trong lịch sử câu lạc bộ: Chinh phục chiếc cúp Champions League sau nhiều năm chờ đợi.

