Học sinh TP.HCM sẽ học AI từ tiểu học

Kể từ học kỳ 2 năm học 2025-2026, nhiều trường học tại TP.HCM sẽ thí điểm lồng ghép chương trình AI để học sinh tiếp cận, làm quen.

Học sinh tiểu học tại TP.HCM tìm hiểu sản phẩm công nghệ tại triển lãm giáo dục. Ảnh: Khương Nguyễn.

Từ giữa tháng 1, Sở GD&ĐT TP.HCM đã ban hành kế hoạch thí điểm đưa trí tuệ nhân tạo (AI) vào giảng dạy tại khoảng 170 trường phổ thông trên địa bàn, bắt đầu từ năm học 2025-2026.

Theo đó, AI sẽ được triển khai tại các trường THPT chuyên; các trường thực hiện mô hình giáo dục chất lượng cao, tiên tiến, hội nhập khu vực và quốc tế; cùng những cơ sở được công nhận đạt tiêu chuẩn “trường học số”. Đây là nhóm trường tiên phong trong lộ trình đưa AI vào nhà trường.

Việc triển khai được chia thành hai nhóm. Nhóm trường chuyên, chất lượng cao, tiên tiến hội nhập và “trường học số” sẽ thí điểm chuyên sâu; nhóm còn lại đảm bảo 100% lồng ghép nội dung AI vào các môn học và hoạt động giáo dục.

Nội dung giáo dục AI được yêu cầu phải thiết kế tinh gọn, phù hợp tâm lý lứa tuổi từng khối lớp, bảo đảm không làm thay đổi hoặc gây quá tải. Các trường được chủ động lựa chọn, kết hợp nhiều hình thức triển khai như lồng ghép vào các môn học. AI cũng được sử dụng như công cụ hỗ trợ đổi mới phương pháp dạy học ở các môn khác.

Với những trường đủ điều kiện về đội ngũ, có thể xây dựng chuyên đề học tập lựa chọn hoặc mô-đun độc lập. Hoạt động câu lạc bộ, ngoại khóa về công nghệ sẽ được đẩy mạnh để phát hiện, bồi dưỡng học sinh có năng khiếu. Sở đồng thời khuyến khích các trường phối hợp với đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp nhằm đa dạng hóa học liệu và tăng cường trải nghiệm thực tế.

Sở GD&ĐT TP.HCM yêu cầu quá trình triển khai phải phù hợp tâm lý lứa tuổi, nhu cầu và khả năng tiếp cận công nghệ của học sinh từng cấp học; phát huy tính chủ động của nhà trường; vừa làm vừa đánh giá, rút kinh nghiệm, tránh nóng vội, hình thức. Đồng thời, ngành giáo dục cần khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, tránh đầu tư dàn trải, lãng phí, bảo đảm học sinh ở vùng điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn cũng có cơ hội tiếp cận giáo dục AI.

Học sinh tiểu học TP.HCM tiếp xúc với robot tại gian hàng triển lãm. Ảnh: Khương Nguyễn.

Trước kế hoạch thí điểm đưa trí tuệ nhân tạo (AI) vào giảng dạy tại các trường phổ thông, bà Nguyễn Thị Thanh Phượng, Hiệu trưởng trường THPT chuyên Hùng Vương, cho biết nhà trường đã chủ động thông tin tới phụ huynh và học sinh ngay từ đầu năm học.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, vị hiệu trưởng cho biết đây là nội dung mới nên học sinh cần thêm thời gian tìm hiểu trước khi đăng ký tham gia. Hiện, nhà trường đang tiếp tục ghi nhận nguyện vọng của các em và sẽ tổ chức lớp khi đủ số lượng, đảm bảo việc triển khai diễn ra bài bản, hiệu quả.

Về nội dung giảng dạy, trường THPT chuyên Hùng Vương sẽ thực hiện theo chương trình và định hướng của Sở GD&ĐT TP.HCM. Đội ngũ giáo viên đã được tập huấn để sẵn sàng triển khai khi lớp học được mở. Nhà trường cũng sẽ bám sát lộ trình chung, phấn đấu hoàn thành việc thí điểm theo kế hoạch của sở trước thời hạn quy định.

Là trường chuyên với nhiều hoạt động học thuật như bồi dưỡng học sinh giỏi, học ngoại ngữ 2…, nhà trường đang linh hoạt sắp xếp thời khóa biểu để phù hợp với đặc thù học tập của học sinh. Theo đó, việc tổ chức lớp học AI sẽ được cân nhắc kỹ lưỡng nhằm đảm bảo hài hòa giữa các chương trình, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các em tham gia.

Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong là một trong những đơn vị tiên phong trong cả nước triển khai giảng dạy trí tuệ nhân tạo (AI) cho học sinh, với quá trình thực hiện liên tục suốt 7 năm qua.

Ban đầu, chương trình được thiết kế theo hai cấp độ gồm phổ cập cho học sinh lớp 10 và chuyên sâu cho những em có năng lực, đam mê nghiên cứu. Qua quá trình triển khai, nhà trường điều chỉnh thành ba cấp độ: Phổ cập; nâng cao - ứng dụng; nâng cao - nghiên cứu chuyên sâu.

Ở cấp độ phổ cập, học sinh được trang bị kiến thức nền tảng về AI, lập trình cơ bản, phân tích dữ liệu, tư duy thiết kế và điện toán đám mây. Cấp độ nâng cao - ứng dụng bao gồm các nội dung đi sâu vào nền tảng AI, lập trình Python trên web, làm sạch dữ liệu, kết nối API, học máy và thực hiện các dự án nhỏ.

Trong khi đó, cấp độ nâng cao - nghiên cứu chuyên sâu lại hướng tới học sinh có định hướng theo đuổi lĩnh vực AI ở bậc đại học, tập trung vào Toán AI, học máy, lập trình và thực hiện các dự án nghiên cứu thực tiễn.

Tại trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Sài Gòn), việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào dạy và học đã được triển khai theo hướng bài bản, phù hợp với lứa tuổi học sinh.

Nhà trường vừa khánh thành phòng kỹ năng số - không gian học tập chuyên biệt nhằm hỗ trợ học sinh tiếp cận công nghệ một cách chủ động. Trong các tiết học tại đây, học sinh được hướng dẫn kỹ năng tìm kiếm, chọn lọc và đánh giá thông tin trên môi trường số.

Bên cạnh đó, thông qua các câu lạc bộ công nghệ số và câu lạc bộ AI, các em có cơ hội khám phá những ứng dụng cơ bản của trí tuệ nhân tạo. Hoạt động này giúp học sinh không chỉ biết sử dụng thiết bị mà còn hiểu cách khai thác công nghệ một cách hiệu quả, có trách nhiệm trong học tập và đời sống.