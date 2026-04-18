Học sinh lớp 9 tử vong trong giờ thể dục

  • Thứ bảy, 18/4/2026 12:11 (GMT+7)
Sáng 17/4, đang cùng cả lớp khởi động chuẩn bị cho giờ học bóng rổ thì em N.H.G.B (lớp 9A3, Trường THCS Chu Văn An, Lâm Đồng) bất ngờ ngất xỉu và tử vong sau đó.

Ngày 18/4, Ủy ban Nhân dân phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị vừa có báo cáo gửi Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng và các ngành chức năng liên quan về vụ việc một học sinh lớp 9 trên địa bàn phường bị ngất xỉu trong giờ học thể dục và tử vong sau đó.

Vào khoảng 7h20 ngày 17/4, khi đang cùng cả lớp khởi động chuẩn bị cho giờ học môn bóng rổ thì em N.H.G.B (học sinh lớp 9A3, Trường Trung học cơ sở Chu Văn An, phường Bắc Gia Nghĩa) đã bất ngờ ngất xỉu.

Giáo viên trực tiếp giảng dạy cùng giáo viên nhà trường đã tiến hành sơ cứu ban đầu và đưa em đi cấp cứu. Tuy nhiên, học sinh đã tử vong vào lúc 8h45 cùng ngày.

Sau khi xảy ra vụ việc, Ban Giám hiệu nhà trường cùng các tổ chức đoàn thể và các đơn vị có liên quan đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình học sinh.

Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân phường Bắc Gia Nghĩa, hiện nguyên nhân cụ thể dẫn đến tử vong đang chờ kết luận của cơ quan chuyên môn.

Ủy ban Nhân dân phường sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phối hợp với nhà trường và các cơ quan liên quan để theo dõi, cập nhật tình hình và báo cáo kịp thời theo quy định.

Tin mới vụ giáo viên ở TP.HCM phạt 5 học sinh tự đâm kim tiêm vào tay

Lãnh đạo UBND phường Bến Cát, TP.HCM (trước đây là TP.Bến Cát, tỉnh Bình Dương), đã thông tin về kết quả kiểm tra y tế ban đầu của 5 học sinh trường Tiểu học Lương Thế Vinh.

19 giờ trước

Đình chỉ giáo viên phạt học sinh tự chích kim tiêm vào tay ở TP.HCM

Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, phường Bến Cát, TP.HCM xác nhận có sự việc giáo viên phạt học sinh bằng cách tự chích kim tiêm vào tay.

20:02 15/4/2026

Phát hiện nữ sinh tử vong trong phòng trọ ở Huế

Một nữ sinh viên học tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế được phát hiện tử vong chưa rõ nguyên nhân trong phòng trọ trên địa bàn phường An Cựu, TP Huế.

21:44 19/3/2026

Sự cô đơn ngày càng lan rộng trong xã hội

Thế kỷ cô đơn là cuốn sách phản ánh xã hội đương thời và tiên lượng viễn cảnh “mạnh ai nấy sống” ở mức đáng báo động trong tương lai. Theo tác giả, sự cô đơn của xã hội hiện đại gây nhiều hệ lụy lên sức khỏe tinh thần và thể chất của con người. Tác giả kiến nghị những giải pháp cần thiết để con người vượt qua "đại dịch cô đơn" này .

https://www.vietnamplus.vn/lam-dong-lam-ro-nguyen-nhan-mot-hoc-sinh-lop-9-ngat-xiu-va-tu-vong-trong-gio-the-duc-post1105623.vnp

Hưng Thịnh/Vietnam+

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Tử vong giờ thể dục Lâm Đồng Học sinh lớp 9 Trường Chu Văn An Lâm Đồng Ngất xỉu Giờ thể dục

