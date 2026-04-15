Đình chỉ giáo viên phạt học sinh tự chích kim tiêm vào tay ở TP.HCM

  Thứ tư, 15/4/2026 20:02 (GMT+7)
Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, phường Bến Cát, TP.HCM xác nhận có sự việc giáo viên phạt học sinh bằng cách tự chích kim tiêm vào tay.

Trước đó, dư luận xôn xao trước thông tin phụ huynh phản ánh con em mình có biểu hiện mệt mỏi, lo sợ sau khi đi học về. Qua gặng hỏi, học sinh cho biết do vi phạm quy định như không thắt khăn quàng, nói chuyện riêng hoặc không ngủ trưa nên bị cô giáo phạt bằng cách yêu cầu tự cầm kim tiêm chích vào tay.

Sự việc xảy ra tại trường Tiểu học Lương Thế Vinh.

Sự việc được xác nhận xảy ra tại một lớp khối 3 trường Tiểu học Lương Thế Vinh, do cô L.T.M (36 tuổi) làm chủ nhiệm.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Ban Giám hiệu nhà trường đã tổ chức buổi làm việc trực tiếp với giáo viên và các phụ huynh liên quan. Qua xác minh, có 5 học sinh đã bị phạt bằng hình thức này.

Tại buổi làm việc, cô L.T.M thừa nhận hành vi của mình. Theo giải trình, cô mua ống kim tiêm tại hiệu thuốc để sử dụng cho con nhỏ đang bị ốm. Trong giờ lên lớp, do một số học sinh không nghe lời, cô đã lấy ống kim tiêm để lên bàn với mục đích hù dọa, răn đe.

Tuy nhiên, hành động này đã đi quá giới hạn khi cô yêu cầu các em tự chích vào tay mình, gây ảnh hưởng đến tâm lý và nguy cơ lây nhiễm bệnh tật cho học sinh.

Ban Giám hiệu nhà trường nhìn nhận đây là phương pháp giáo dục sai lệch nghiêm trọng, vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Nhà trường đã yêu cầu cô M. viết bản tường trình, kiểm điểm và chính thức đình chỉ công tác đối với giáo viên này.

Dự kiến trong sáng 16/4, nhân viên y tế nhà trường cùng cô M. sẽ đưa 5 học sinh đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe tổng quát; mọi chi phí do cô M. chi trả.

Sau đó, nhà trường sẽ thành lập hội đồng kỷ luật và chuyển hồ sơ vụ việc lên UBND phường. Đồng thời, Ban Giám hiệu cũng tổ chức họp toàn thể cán bộ, giáo viên để chấn chỉnh công tác giảng dạy, nhấn mạnh việc bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của học sinh theo đúng quy định của ngành giáo dục.

Thiên Lý/VOV

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

