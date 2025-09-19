Học sinh 16 tuổi mang súng đến lớp, dọa 'bắn cả trường'

Cảnh sát New York (Mỹ) ngày 18/9 bắt giữ một học sinh 16 tuổi sau khi em này mang khẩu súng ngắn đã nạp đạn vào lớp học và đăng thông điệp đe dọa “bắn cả trường” trên mạng xã hội.

Khẩu súng ngắn thu giữ được từ nghi phạm 16 tuổi. Ảnh: ABC7 News.

Theo Sở Cảnh sát New York (NYPD), thiếu niên này đăng bài viết với nội dung “muốn xả súng ở trường” lên Instagram ngay trong giờ học tại Trường Trung học Benjamin N. Cardozo (Bayside, Queens). Một người dùng phát hiện bài đăng đã báo cho FBI. Cơ quan này lập tức chuyển thông tin cho Sở Cảnh sát New York, ABC7 News đưa tin.

Lực lượng NYPD nhanh chóng đến trường, xác định vị trí nghi phạm, khám xét balo và phát hiện một khẩu súng ngắn 9 mm đã nạp sẵn 13 viên đạn.

Không giống nhiều trường công lập khác ở New York, Trường Cardozo không thực hiện kiểm tra an ninh, phát hiện vũ khí trước khi học sinh vào lớp.

“Thật may mắn khi sự việc không kết thúc bằng một bi kịch”, Thị trưởng New York Eric Adams phát biểu trong cuộc họp báo.

Do còn là trẻ vị thành niên, danh tính của nghi phạm không được tiết lộ. Theo cảnh sát, em không có tiền án tiền sự.

Lãnh đạo NYPD Jessica Tisch cho biết bài đăng của thiếu niên kèm ảnh sách vở trên bàn, với chú thích thể hiện sự tức giận, thất vọng, trong đó có câu “Thề sẽ bắn cả trường”. Phân tích dữ liệu cho thấy bài viết được đăng ngay từ khuôn viên Trường Cardozo.

Bài đăng dọa sẽ "bắn cả trường" của thiếu niên. Ảnh: ABC7 News.

Cảnh sát đã khống chế và đưa nghi phạm rời lớp học an toàn, không để xảy ra sự cố. Ngoài khẩu súng, họ còn thu giữ ba điện thoại di động. Khi gọi vào số điện thoại liên kết với tài khoản Instagram, một trong ba máy đã đổ chuông.

Ông Adams ca ngợi sự nhanh nhạy của NYPD, song bày tỏ lo ngại về tình trạng trẻ vị thành niên dễ dàng tiếp cận súng đạn ở thành phố.

“Đây là một thất bại của xã hội khi để một thiếu niên 16 tuổi có khả năng xả súng trong trường, giết bạn học, giáo viên. Cậu bé có thể đã chết hoặc phải ngồi tù nhiều năm nếu thực hiện lời đe dọa”, Thị trưởng nhấn mạnh.

Bà Tisch, vừa là lãnh đạo NYPD vừa là mẹ của hai con trai đang tuổi đi học, chia sẻ: “Tôi rất bàng hoàng. Nhưng với tư cách lãnh đạo cơ quan, tôi cam kết NYPD sẽ làm mọi thứ để bảo vệ sự an toàn cho con em người dân New York”.