Hoàng Nam sau 4 tháng thừa nhận thất bại

Hoàng Nam cho biết thất bại của Thế hệ kỳ tích với anh là một cú vấp ngã đau. Khoản lỗ do phim để lại khiến anh tỉnh táo ở sân chơi điện ảnh và quyết định dừng công việc đạo diễn. Anh sau đó thông báo sốc lại tinh thần, trở lại với công việc cũ. "Khi sự việc xảy ra rồi, cứ 'giá như' mãi thì cũng không thay đổi được gì. Mình phải nhìn nhận tình hình thực tế là như thế nào và cần làm gì để vực dậy cuộc sống. Nếu cứ mãi chìm trong tiêu cực thì không chỉ mình mà nhiều con người phía sau mình cũng bị ảnh hưởng", đạo diễn chia sẻ.