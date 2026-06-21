Hoàng Nam sau 4 tháng thừa nhận thất bại

Hoàng Nam khoảng thời gian qua vẫn tích cực hoạt động mạng xã hội. Trên trang cá nhân với 170.000 lượt theo dõi, đạo diễn Thế hệ kỳ tích thường xuyên cập nhật về hành trình trở lại với nghề YouTuber, sau khi dừng làm phim vì thua lỗ.
Quay về công việc sản xuất nội dung, Hoàng Nam tích cực đi tới nhiều địa điểm trên cả nước để tìm câu chuyện để ghi hình. Những nội dung trên kênh của anh không còn chỉ tập trung vào chủ đề tâm linh, mà còn là những trải nghiệm đặc biệt về văn hóa, ẩm thực tại các nơi mà đạo diễn xuất hiện.
Những nội dung Hoàng Nam đăng tải vẫn thu hút được sự quan tâm, với nhiều video đạt hàng trăm nghìn lượt xem trên nền tảng YouTube. Đạo diễn trung thành với phong cách đời thường giản dị, trò chuyện gần gũi với khán giả.
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Sau khi vấp ngã với bộ phim thua lỗ, Hoàng Nam chia sẻ anh muốn "trở lại với cuộc sống tự do và viết thêm những trải nghiệm mới". Ngoài những nội dung sáng tạo trên mạng xã hội, anh thi thoảng còn chia sẻ về cuộc sống bên gia đình. Thời gian rảnh rỗi, cha đẻ Đèn âm hồn dẫn con cái đi chơi, du lịch.
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Một góc không gian trong căn nhà của Hoàng Nam, nơi anh trưng bày những bằng khen, vật kỷ niệm trên hành trình làm nghề.
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Hoàng Nam sinh năm 1984, được biết tới là YouTuber với kênh hơn 4 triệu người đăng ký. Anh từng gây chú ý khi quyết định lấn sân làm đạo diễn điện ảnh. Phim đầu tay của Hoàng Nam, Đèn âm hồn, gây sốt khi mang về hơn 100 tỷ đồng. Thừa thắng xông lên, anh thực hiện bộ phim tiếp theo là Thế hệ kỳ tích. Song lần này, tác phẩm thất bại ở phòng vé với doanh thu chưa đầy 1 tỷ.
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Hoàng Nam cho biết thất bại của Thế hệ kỳ tích với anh là một cú vấp ngã đau. Khoản lỗ do phim để lại khiến anh tỉnh táo ở sân chơi điện ảnh và quyết định dừng công việc đạo diễn. Anh sau đó thông báo sốc lại tinh thần, trở lại với công việc cũ. "Khi sự việc xảy ra rồi, cứ 'giá như' mãi thì cũng không thay đổi được gì. Mình phải nhìn nhận tình hình thực tế là như thế nào và cần làm gì để vực dậy cuộc sống. Nếu cứ mãi chìm trong tiêu cực thì không chỉ mình mà nhiều con người phía sau mình cũng bị ảnh hưởng", đạo diễn chia sẻ.
Sách khảo cứu Lịch sử opera Ý là tác phẩm hiếm hoi về opera được thực hiện bằng tiếng Việt. Qua cuốn sách này, các tác giả đưa ra câu chuyện về một thành tựu văn hóa kinh điển của thế giới nhưng bằng góc nhìn nhẹ nhàng, dễ tiếp cận thay vì quá nặng nề, phức tạp. Các tác giả không đề cập quá nhiều tên, chi tiết và chỉ đưa vào cuốn sách những khoảnh khắc quan trọng, thú vị nhất trong giai đoạn đầu tiên của các vở opera.