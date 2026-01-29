Chuyện tình không cổ tích của Nữ hoàng Elizabeth và Hoàng thân Philip

Cuốn sách "The Windsor Legacy" tiết lộ nhiều tranh cãi giữa Nữ hoàng Elizabeth và Hoàng thân Philip trong đời sống gia đình. Tuy nhiên, sự hài hước và lòng trung thành với hoàng gia Anh đã giúp cuộc hôn nhân của họ kéo dài.

Ảnh: The Print Collector

Đằng sau cánh cửa cung điện hoàng gia Anh, có rất nhiều giây phút mất bình tĩnh giữa Nữ hoàng Elizabeth II và Hoàng thân Philip.

Robert Jobson, tác giả cuốn sách mới The Windsor Legacy, đã mô tả một cuộc tranh cãi nảy lửa vào năm 1954, khi cặp đôi đến Australia công du.

Hoàng gia Anh cũng như mọi gia đình

Jobson viết: "Philip lao ra khỏi một ngôi nhà nhỏ, Nữ hoàng theo sát phía sau, ném vợt tennis và giày. Sau khi bà phát hiện ra đoàn làm phim, bà túm lấy ông, kéo ông vào trong nhà và đóng sầm cửa lại. Lúc đó, có một đơn vị làm phim tới để quay cảnh hoàng gia chơi với gấu túi koala. Họ đứng chết lặng. Người thu âm Loch Townsend bình tĩnh lấy cuộn phim ra và đưa cho thư ký báo chí đang hoảng loạn của Nữ hoàng. Người này đã nhận lấy cuộn phim một cách nhẹ nhõm".

Cuốn sách ra mắt tháng 11/2025. Ảnh: Fox News.

"Sau đó, Elizabeth bước ra khỏi ngôi nhà nhỏ, lần này mỉm cười. ‘Xin lỗi vì sự gián đoạn nhỏ', bà nói. 'Chuyện này xảy ra trong mọi cuộc hôn nhân. Bây giờ, các bạn muốn tôi làm gì?'", Jobson viết.

Ông cũng tiết lộ, đoạn phim đó sau này "đã biến mất".

Ingrid Seward, tổng biên tập tạp chí Majesty, trước đó đã nói với Fox News rằng nữ hoàng và công tước đều mệt mỏi sau chuyến đi và "tâm trạng của họ rất dễ cáu kỉnh".

Seward chia sẻ về khung cảnh lúc đó: “Bà ấy (Nữ hoàng) túm lấy ông ấy (Hoàng thân) và kéo ông ấy vào trong. Tất nhiên, bạn có thể tưởng tượng thư ký báo chí lúc đó đã sợ hãi đến mức nào".

Ngoài câu chuyện này, còn có nhiều tiết lộ khác về việc lái xe.

Seward cho hay: "Ông ấy (Hoàng thân) thường lái xe với tốc độ rất nhanh, điều khiến Nữ hoàng lo lắng. Bà ấy bắt đầu thở hổn hển, và ông ấy sẽ nói: ‘Nếu bà cứ tiếp tục thở như vậy, tôi sẽ đuổi bà ra khỏi xe’. Có một lần, một người ngồi cạnh bà ấy hỏi, ‘Tại sao bà không mắng ông ấy?’ Bà ấy trả lời, ‘Vì tôi biết ông ấy sẽ dừng xe và đuổi tôi ra ngoài!’"

Nhưng Nữ hoàng cũng không chịu lép vế. Seward nói thêm. "Ông ấy nói nữ hoàng hay đề cập đến những điều vô nghĩa. Bà ấy sẽ tiếp tục nói những câu khó hiểu khiến ông ấy phải cố gắng tìm hiểu ý nghĩa".

"Người thừa kế giàu có nhất thế giới" Elizabeth đã kết hôn với sĩ quan hải quân Philip Mountbatten vào năm 1947. Vào thời điểm đó, Philip chỉ có "vài đồng xu trong túi". Ông nổi tiếng là người tiết kiệm cho đến khi qua đời vào năm 2021 ở tuổi 99.

Khi nhìn lại cuộc đời của Philip, Jobson cho biết giấc mơ tiếp tục sự nghiệp hải quân của ông đã tan vỡ khi Elizabeth lên ngôi vào năm 1952.

"Ông ấy than thở rất nhiều trong những năm đầu Nữ hoàng trị vì. ‘Tôi là người đàn ông duy nhất ở đất nước này mà vợ lại là sếp của mình!’" chuyên gia về hoàng gia Anh Hilary Fordwich tiết lộ với Fox News.

“Câu nói kinh điển mà Nữ hoàng nói với ông ấy trước công chúng là ‘Philip, hãy cư xử cho phải phép đi’”, Fordwich chia sẻ.

“Trong suốt những năm qua, những người làm việc cùng và phục vụ cặp đôi này đã chứng kiến ​​nhiều cuộc tranh cãi và Philip thường kết thúc bằng câu nói ‘Ồ, im đi’. Nữ hoàng cũng không tỏ ra khó chịu. Thay vào đó, bà ấy sẵn sàng đáp trả bằng một câu nói sắc sảo nhưng dí dỏm. Hầu hết câu chuyện được kể lại đều cho thấy bà ấy cứng rắn và sẵn sàng châm biếm khi ông ấy thẳng thắn, thiếu kiên nhẫn và đôi khi thô lỗ”, Fordwich tiết lộ.

Trách nhiệm với Hoàng gia Anh

Tuy nhiên, nhiếp ảnh gia người Anh Helena Chard nói với Fox News rằng cả Elizabeth và Philip đều rất tận tâm với hoàng gia và có trách nhiệm với nhau.

Chard cho hay: “Như người ta vẫn nói, những người đối lập thường thu hút nhau. Elizabeth trẻ tuổi khiêm nhường và Philip năng động đã yêu nhau say đắm. Họ làm việc cùng nhau một cách ăn ý và cân bằng cho đến khi thế giới của họ thay đổi bất ngờ”.

Philip buộc phải từ bỏ sự nghiệp hải quân đầy hứa hẹn để trở thành người phối ngẫu của nữ hoàng. Tinh thần trách nhiệm và lòng tận tụy của họ đối với hoàng gia không bao giờ thay đổi, mặc dù Philip cảm thấy khá khó chịu với trách nhiệm của mình, đặc biệt là trong những năm đầu. Ông hiểu rằng luôn phải đặt nhiệm vụ với công chúng lên hàng đầu".

Sau này, Philip thường đùa rằng ông là "người khánh thành bảng hiệu giàu kinh nghiệm nhất thế giới".

Theo các chuyên gia về hoàng gia, cuộc hôn nhân của Elizabeth và Philip có nhiều lúc khó khăn, nhưng sự hài hước và lòng trung thành luôn chiến thắng và giúp cuộc hôn nhân bền vững.

"Câu chuyện yêu thích nhất của tôi là về một trò đùa của Hoàng thân Philip vào năm 2003", Fordwich nói.

"Ông ấy đã hóa trang thành một lính cận vệ trong một cuộc duyệt binh tại lâu đài Windsor. Ngay cả ở tuổi đó, ông vẫn có thể khiến Nữ hoàng Elizabeth cười khúc khích như một nữ sinh. Khoảnh khắc đó cho thấy khía cạnh tinh nghịch của ông và sự liên kết độc đáo của họ. Ngoài ra, một trong những biệt danh ông dành cho bà là 'Cabbage' (Bắp cải)".

"Ông ấy là sức mạnh và chỗ dựa của tôi suốt những năm qua", Nữ hoàng chia sẻ trong lễ kỷ niệm 50 năm ngày cưới của họ.

Hoàng thân Philip ngừng tham gia các hoạt động của hoàng gia Anh với công chúng vào năm 2017 ở tuổi 96. Ông lặng lẽ trải qua những năm cuối đời trong một ngôi nhà nhỏ năm phòng ngủ ở khu đất Sandringham, bận rộn với sách lịch sử, vẽ tranh màu nước và đón người thân tới thăm.