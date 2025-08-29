Nội bộ Hoàng gia Anh dưới góc nhìn quản gia

Trang Cosmopolitan dẫn nhiều nguồn tin cho biết Vua Charles đang thông qua cuốn sách của quản gia gửi gắm một số thông điệp, coi đây như một "đòn phản công" với những điều Harry nói trong cuốn “Spare”.

Harry đang có mối quan hệ căng thẳng với Hoàng gia Anh. Ảnh: Yahoo.

Cựu quản gia của hoàng gia Anh Grant Harrold đang cho ra mắt một cuốn sách có tên là The Royal Butler: My Remarkable Life of Royal Service, hé lộ nhiều chi tiết hậu trường về gia đình Hoàng gia Anh.

Grant đã làm việc với Hoàng gia Anh trong nhiều năm, chủ yếu trên cương vị hầu cận của Vua Charles, Hoàng hậu Camilla và các con của Charles là Hoàng tử Harry và Hoàng tử William. Cuốn sách của ông đã vẽ nên một bức tranh rất gần gũi và tích cực về nhà vua, đồng thời còn đặt ra câu hỏi về một số điều Harry đã chia sẻ trong cuốn sách Spare của mình.

Mặt trận thống nhất với Hoàng gia Anh

Ví dụ, Grant tuyên bố William và Harry thực sự rất vui mừng về đám cưới của Charles và Camilla, điều hoàn toàn trái ngược với những gì Harry đã nói trong Spare rằng anh đã xin cha đừng cưới Camilla.

Grant viết: "Tôi đảm bảo với bạn rằng bốn người họ (Charles, Camilla, Harry và William) rất hợp nhau. Và đó là lý do tôi không hiểu Harry lại nói khác đi, tôi thực sự không hiểu. Bởi vì tôi đã nhìn thấy những khung cảnh của họ. Tôi thấy họ ăn tối cùng nhau, tôi thấy họ uống rượu cùng nhau, tôi thấy họ đi dự tiệc cùng nhau".

Cuốn sách ra mắt ngày 28/8. Ảnh: Amazon.

Theo một nguồn tin trong cung điện, Vua Charles đang thông qua cuốn sách này để "phản công" Harry.

Nguồn tin này giải thích: "Đây là điều Vua Charles muốn đáp trả. Cuốn sách của Harold là một lời phản công trực tiếp nhắm vào Harry. Về cơ bản, cuốn sách nói rằng: đừng tin Harry, hãy tin tôi".

Một người bạn của Harry nói thêm, "Bản thân anh ấy (Harry) biết điều đó. Đức Vua đang thông qua những người hầu cận trung thành để thay đổi niềm tin dư luận với câu chuyện của Harry và khiến anh ấy trông có vẻ cay đắng và gian dối".

Một số người làm khác trong Hoàng gia Anh, như Jack Stooks, người làm vườn của Charles, cũng đang ca ngợi ông chủ cũ của mình. Một nguồn tin trong cuộc khác tuyên bố: "Họ (đội ngũ người làm và Hoàng gia Anh-pv) là một mặt trận thống nhất. Harrold và Stooks đang xây dựng một câu chuyện là Vua Charles được tôn trọng, Camilla được yêu mến, và Harry là một người con không đáng tin cậy. Anh ấy đang viết lại lịch sử vì lợi nhuận".

Trước Harrold, một cựu quản gia hoàng gia khác là Paul Burrell, người từng phục vụ Hoàng gia Anh dưới thời Công nương Diana từ năm 1987 cho đến khi bà qua đời vào năm 1997, cũng từng lên tiếng về Harry: "Tôi biết từ kinh nghiệm của mình rằng Harry có thể khó tính đến mức nào. Tôi biết cậu ấy có thể bướng bỉnh và được nuông chiều đến mức nào, bởi vì tôi cũng từng trải qua điều đó", tờ Mirror đưa tin.

William và Harry. Ảnh: PA.

Paul cũng bày tỏ sự thất vọng về hình ảnh "người nổi tiếng" của Harry: "Harry và Meghan có một lối sống rất đặc quyền. Harry đã có sẵn điều đó còn Meghan từ lâu đã khao khát điều đó. Và giờ đây họ chia sẻ chung một cách sống", ông nói.

Hoàn toàn trái ngược với “Spare”

Ngoài sự khác biệt quan điểm về đám cưới của Charles và Camilla, Công tước xứ Sussex còn khẳng định trong hồi ký Spare rằng mối quan hệ của anh với Vua Charles không tốt đẹp. Anh cũng có cái nhìn tương tự về mối quan hệ của mình với Hoàng tử William và Kate Middleton.

Tuy nhiên, Grant Harrold không tin vào điều đó và đặt câu hỏi về mối quan hệ của Harry với cha và anh trai. "Nhà vua thường làm những điều khiến họ (Harry và William) cười khúc khích", Harrold nhớ lại.

Harrold cũng chia sẻ về sự đau lòng khi chứng kiến mối quan hệ giữa hai hoàng tử tan vỡ. Theo cựu quản gia, Harry luôn có mối quan hệ thân thiết với William, ngay cả sau khi William kết hôn với Kate Middleton.

Được biết, cặp đôi mới cưới khi đó thường đưa Công tước xứ Sussex đi chơi để Harry không cảm thấy bị bỏ rơi. Do đó, Harrold đặt câu hỏi về việc Harry đề cập trong hồi ký rằng ông có mối quan hệ xa cách với Hoàng tử và Công nương xứ Wales.

Harrod cho hay: "Tôi nghĩ khi mọi người nói 'ôi anh ấy bị bỏ rơi', nhưng thực ra không phải vậy".