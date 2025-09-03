Hoàn tất giải ngân 100% kinh phí quà 2/9 tới xã, phường cả nước

Các phường, xã, tổ dân phố đang tích cực triển khai thực hiện công tác phát quà cho người dân (đại diện chủ hộ) kịp thời.

Người dân có thể nhận quà sau ngày 2/9 nhưng không quá ngày 15/9. Ảnh: Văn Nguyện.

Kho bạc Nhà nước cho biết đến 17h chiều 2/9, toàn bộ 100% xã, phường trên phạm vi cả nước đã hoàn thành việc rút kinh phí từ Kho bạc Nhà nước để tổ chức chi trả quà Tết Độc lập cho đồng bào.

Việc hoàn thành sớm tiến độ cho thấy sự nỗ lực phối hợp giữa các địa phương và hệ thống KBNN trong việc triển khai chỉ đạo của Chính phủ, bảo đảm quà tặng được chuyển đến tay người dân kịp thời, đầy đủ.

Đây cũng là dấu mốc quan trọng khẳng định KBNN đã hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ được giao, góp phần để ngày lễ lớn của dân tộc thêm ý nghĩa, gắn kết và sẻ chia.

Hiện tại các phường, xã, tổ dân phố đang tích cực triển khai thực hiện công tác phát quà cho người dân (đại diện chủ hộ) kịp thời.

Theo Bộ Tài chính, thời gian nhận quà là từ ngày 30/8 và hoàn thành trước 2/9. Trường hợp bất khả kháng, người dân vẫn có thể nhận quà sau nhưng không quá ngày 15/9.

Có hai hình thức để người dân nhận quà là thông qua qua ứng dụng VNeID, quà sẽ được chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản hưởng an sinh xã hội đã tích hợp trên ứng dụng định danh điện tử VNeID. Tới chiều 1/9, có 30 ngân hàng và ví đã liên kết với ứng dụng VNeID để nhận các khoản trợ cấp từ các chính sách xã hội.

Cách thứ hai là người dân tới nhận trực tiếp tại điểm chi trả do địa phương bố trí. Việc thực hiện theo hộ gia đình thường trú, số tiền tính theo từng nhân khẩu dựa trên dữ liệu quốc gia. Chủ hộ hoặc người được ủy quyền sẽ nhận và chuyển cho các thành viên. Với công dân chưa đăng ký thường trú, quà tặng được trao trực tiếp cho từng người hoặc người ủy quyền.