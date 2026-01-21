Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Hoãn đấu giá 29 lô đất gần 'siêu' đô thị thể thao Olympic

  • Thứ tư, 21/1/2026 11:02 (GMT+7)
  • 54 phút trước

Phiên đấu giá 29 thửa đất nằm sát Khu đô thị thể thao Olympic của Vingroup tại huyện Thanh Oai (cũ) vừa được thông báo tạm hoãn và chưa ấn định thời gian tổ chức trở lại.

Quanh Khu đô thị thể thao Olympic chủ yếu là đất nông nghiệp, khu dân cư cũ. Ảnh: Việt Hà,

Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt vừa thông báo tạm hoãn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 29 thửa đất thuộc dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại các khu Man Cá, Man Cổng, Mạ Man Trong, thôn Văn Quán, xã Thanh Oai (Hà Nội). Các lô đất này có vị trí gần dự án Khu đô thị thể thao Olympic của Vingroup. Việc tạm hoãn được thực hiện theo công văn của UBND xã Thanh Oai.

Đối với khách hàng đã mua hồ sơ tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước, Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt cho biết sẽ hoàn trả tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước hoặc bảo lưu tiền mua hồ sơ theo đề nghị của khách hàng tham gia đấu giá.

Theo kế hoạch trước đó, phiên đấu giá 29 thửa đất sẽ diễn ra vào sáng 26/1 tại Nhà thi đấu xã Thanh Oai. Các thửa này có diện tích 84-180 m2, được phép xây dựng tối đa 5 tầng. Với mức khởi điểm 14 triệu đồng một m2, khách hàng cần đặt trước 300-500 triệu một thửa. Hình thức đấu giá trực tiếp 2 vòng, trong đó mỗi m2 tại vòng 1 có bước giá 40 triệu đồng, vòng thứ hai là 2 triệu.

Khu vực thôn Văn Quán, xã Thanh Oai từng là điểm "nóng" đấu giá đất vào cuối năm 2024, đầu 2025. Trong phiên đấu ngày 15/11/2024, 25 lô đất cùng khu Man Cá, Man Cổng, Mạ Man Trong được đấu thành công với mức trúng cao nhất 90,3 triệu đồng/m2 và thấp nhất 45,3 triệu, chênh 8,5-17 lần giá khởi điểm thời điểm đó (từ 5,3 triệu đồng/m2).

Vừa qua, cơ quan quản lý đã siết chặt các quy định liên quan đấu giá đất. Theo đó, khoản cọc đấu giá đất được nâng lên tối đa 50% mức khởi điểm, trong khi trước đây chỉ 20%. Các hành vi trúng đấu giá không nộp tiền sẽ bị cấm tham gia 2-5 năm và không nộp đầy đủ tiền trúng bị cấm từ 6 tháng đến 3 năm.

Sắp đấu giá 29 lô đất cạnh khu đô thị Olympic của Vingroup

Phiên đấu giá quyền sử dụng 29 thửa đất tại xã Thanh Oai sẽ diễn ra vào ngày 26/1. Vị trí các thửa đất nằm sát Khu đô thị thể thao Olympic của Vingroup.

17:03 12/1/2026

Tăng mức đặt cọc đấu giá đất lên tới 50%

Chính phủ nâng mức tiền đặt trước tối đa lên 50% giá khởi điểm, đồng thời quy định người trúng đấu giá nhưng bỏ cọc có thể bị cấm tham gia đấu giá quyền sử dụng đất tới 5 năm.

21:21 6/1/2026

Hà Tĩnh: Gần 50 lô đất 10 năm ế ẩm bất ngờ trúng đấu giá cao gây 'sốc'

Sau 10 năm ế ẩm vì bán không ai mua, dự án hạ tầng khu dân cư đô thị phía Nam Hà Tĩnh bất ngờ đấu giá thành công 48 lô đất, vượt giá khởi điểm 53,5 tỷ đồng.

18:44 8/12/2025

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Thủy Tiên

hoãn đấu giá Vingroup đấu giá Olympic thanh oai vingroup đấu giá đất

  • Tập đoàn Vingroup

    Tập đoàn Vingroup

    Tiền thân Tập đoàn Vingroup là Tập đoàn Technocom thành lập tại Ukraine trong lĩnh vực thực phẩm. Từ năm 2000, Vingroup đầu tư về Việt Nam và trở thành nhà phát triển bất động sản lớn nhất trong nước. Hiện công ty phát triển nhiều lĩnh vực khác như sản xuất ôtô, điện thoại, y tế, giáo dục…

    • Thành lập: 1993
    • Sáng lập: Phạm Nhật Vượng và cộng sự
    • Mã cổ phiếu: VIC

Đọc tiếp

'Pha nuoc rut than ky' cua nen kinh te Viet Nam hinh anh

'Pha nước rút thần kỳ' của nền kinh tế Việt Nam

20 phút trước 11:36 21/1/2026

0

Hai năm gần nhất tăng trưởng vượt mọi dự báo đã tạo nên "pha nước rút thần kỳ" của nền kinh tế Việt Nam khép lại giai đoạn 2021-2025, tạo nền tảng vững chắc cho chu kỳ tăng trưởng mới.

Nong dan 'em' hang cho hoa Tet tang gia hinh anh

Nông dân 'ém' hàng chờ hoa Tết tăng giá

52 phút trước 11:04 21/1/2026

0

Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang đến gần, không khí tại các vùng trồng hoa truyền thống ở Đà Nẵng ngày càng sôi động. Dù vật giá leo thang, chi phí đầu vào tăng cao, nông dân trồng hoa vẫn chủ động giữ giá ổn định, kỳ vọng hoa Tết sẽ “đắt hàng”.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý