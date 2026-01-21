Nông dân 'ém' hàng chờ hoa Tết tăng giá

|
Những ngày này, không khí Tết đã bắt đầu lan tỏa khắp các vườn hoa ở Đà Nẵng. Trên những luống hoa rực rỡ sắc màu, nông dân tất bật chăm sóc, bắt đầu đưa sản phẩm ra thị trường phục vụ nhu cầu mua sắm, trang trí của người dân trong dịp Tết Nguyên đán đang đến gần.
Nhiều loại hoa truyền thống như hải đường, dạ yến thảo, vạn thọ, cúc mặt trời... bung nở rực rỡ, sẵn sàng ra thị trường phục vụ Tết.
Tại một vườn hoa ở phường Hòa Khánh, trên diện tích hơn 1 ha, hơn 20.000 chậu hoa các loại đang đồng loạt khoe sắc rực rỡ. Không chỉ thu hút người dân địa phương, nhiều thương lái đến từ các tỉnh lân cận cũng đã tìm đến tận vườn để lựa chọn, đặt mua hoa từ khá sớm.
Anh Thái Văn Công - chủ vườn hoa - cho biết năm nay chi phí đầu vào như giống, phân bón, nhân công đều tăng so với năm trước. Tuy nhiên, để phục vụ nhu cầu mua hoa chưng Tết của người dân, nhà vườn vẫn quyết định giữ giá bán ở mức ổn định. “Chúng tôi cố gắng cân đối chi phí, không tăng giá đột biến để bà con dễ tiếp cận. Trong đó, hoa dạ yến thảo là mặt hàng bán chạy nhất, giá dao động 50.000-60.000 đồng/chậu, tùy kích cỡ và màu sắc”, anh Công chia sẻ.
Nhiều thương lái chủ động đặt cọc, mua sỉ với số lượng lớn nhằm đảm bảo nguồn hàng ổn định, kịp thời phân phối ra các chợ hoa Tết và cửa hàng kinh doanh cây cảnh trong thời gian cao điểm.
Theo các chủ vườn hoa, xu hướng mua hoa sớm đang ngày càng phổ biến. Người dân muốn chủ động thời gian chăm sóc, đồng thời kéo dài thời gian thưởng hoa trong suốt dịp Tết.
Dù vẫn còn những nỗi lo về sức mua cận Tết và diễn biến thời tiết khó lường, song với việc chủ động giữ giá, chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, các nhà vườn kỳ vọng hoa Tết Bính Ngọ 2026 sẽ tiêu thụ thuận lợi. Với họ, một mùa hoa “đắt hàng” không chỉ mang lại thu nhập ổn định mà còn là niềm vui, động lực để tiếp tục gắn bó với nghề, góp phần làm cho không khí Tết thêm rộn ràng, tươi mới.