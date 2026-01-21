Nông dân 'ém' hàng chờ hoa Tết tăng giá

Anh Thái Văn Công - chủ vườn hoa - cho biết năm nay chi phí đầu vào như giống, phân bón, nhân công đều tăng so với năm trước. Tuy nhiên, để phục vụ nhu cầu mua hoa chưng Tết của người dân, nhà vườn vẫn quyết định giữ giá bán ở mức ổn định. “Chúng tôi cố gắng cân đối chi phí, không tăng giá đột biến để bà con dễ tiếp cận. Trong đó, hoa dạ yến thảo là mặt hàng bán chạy nhất, giá dao động 50.000-60.000 đồng/chậu, tùy kích cỡ và màu sắc”, anh Công chia sẻ.