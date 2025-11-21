Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hoàn cảnh của bé gái 13 tuổi bị bà nội và hai người đàn ông đánh đập

  • Thứ sáu, 21/11/2025 06:23 (GMT+7)
  • 14 giờ trước

UBND phường Linh Sơn cho biết, bé P.A (nạn nhân vụ bạo hành) có hoàn cảnh rất éo le. Bố mẹ đã li hôn, P.A và D.A (là chị em sinh đôi) sống cùng bà nội và chồng thứ hai của bà.

Liên quan đến vụ bà nội và hai người đàn ông trong gia đình bạo hành cháu nội 13 tuổi do nghi trộm tiền, ngày 20/11 trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện UBND phường Linh Sơn (tỉnh Thái Nguyên) cho biết, cháu bé P.A (nạn nhân vụ bạo hành) có hoàn cảnh rất éo le.

Theo UBND phường Linh Sơn, sau khi nhận được thông tin vụ việc, UBND phường phối hợp cùng công an phường xuống Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên thăm hỏi, động viên cháu P.A và gia đình.

Hoan canh be 13 tuoi anh 1Hoan canh be 13 tuoi anh 2

Thương tích trên cơ thể P.A do bị bà nội và hai người khác hành hung.

Qua tìm hiểu, được biết hoàn cảnh của bé rất đáng thương. Bố mẹ bé ly hôn cách đây vài năm. Bé P.A và D.A (là chị em sinh đôi) sống cùng bà nội và chồng thứ hai của bà. Mẹ bé cũng đã tái hôn và sinh con với người chồng mới.

Hiện tại, UBND phường đã cử cán bộ thường xuyên theo dõi, thăm nom cháu bé tại bệnh viện. Bên cạnh đó, UBND phường phối hợp cùng với nhà trường, giáo viên để động viên, hỗ trợ cháu.

UBND phường Linh Sơn cũng đề nghị cơ quan công an xử lý nghiêm vụ việc.

Bên cạnh đó, UBND phường đã giao Phòng Văn hóa tham mưu, đề xuất hướng hỗ trợ cháu bé. UBND phường cũng đề xuất sau khi bình phục hai chị em P.A sẽ về ở cùng ông bà ngoại.

Trước đó, như Tiền Phong đã thông tin, Công an phường Linh Sơn đang xác minh vụ bạo hành trẻ em xảy ra tại phường Linh Sơn.

Theo kết quả điều tra ban đầu, nạn nhân là cháu P.A (SN 2012), hiện sống cùng với bà nội là Nguyễn Thị Bích Hằng (SN 1969), ông Lương Quốc Trung (SN 1971, chồng thứ hai của bà Hằng) và Nguyễn Ngọc Thành (SN 1965, anh trai bà Hằng) tại phường Linh Sơn.

Do nghi ngờ cháu P.A lấy trộm tiền, khoảng 22h ngày 16/11, bà Hằng cùng ông Trung, ông Thành đã hành hung cháu bé rất dã man. Ngoài túm tóc, lôi kéo, dùng tay chân tát đánh, các đối tượng trên còn dùng nhiều vật dụng khác nhau như đoạn gỗ, phần sống dao, chổi lau nhà, gậy, chảo... đánh vào nhiều vị trí trên người cháu P.A để ép cháu nhận lấy trộm tiền.

Thậm chí, ông Trung còn lấy một chiếc cuốc nhỏ đánh vào các vị trí trên người cháu P.A để ép cháu phải đưa số tiền đã lấy trộm. Lợi dụng lúc các đối tượng lơ là, P.A đã vùng thoát ra và được người dân đưa đi bệnh viện.

Qua khám sơ bộ, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên xác định cháu P.A bị bầm tím nhiều vùng trên cơ thể

Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Thanh Hiếu/Tiền Phong

