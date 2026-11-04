Hoãn Asian Cup 2027 tác động thế nào đến bóng đá Việt Nam?

Việc hoãn Asian Cup 2027 tạo tác động liên hoàn tới lịch hoạt động của tuyển Việt Nam, lịch V.League, đồng thời ảnh hưởng tới việc gia hạn hợp đồng của ông Kim Sang-sik.

Do Asian Cup là giải đấu cấp đội tuyển cao nhất, danh giá nhất, lại thuộc FIFA Days, việc hoãn giải đấu này dẫn tới hàng loạt xáo trộn cho các nền bóng đá ở châu Á. Ảnh: Minh Chiến.

Ngày 3/11, Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) xác nhận hoãn Asian Cup 2027. Giải đấu diễn ra trong khoảng một tháng, dự kiến khai mạc 7/1/2027, giờ được kéo xuống khai mạc 23/12 cùng năm. Do Asian Cup là giải đấu lớn nhất châu Á cấp đội tuyển, thuộc lịch FIFA Days, quyết định này sẽ dẫn tới hàng loạt thay đổi lớn với bóng đá châu Á nói chung và tuyển Việt Nam nói riêng.

Với tuyển Việt Nam, đội ban đầu dự kiến tập trung khoảng 40 ngày từ cuối tháng 12/2026 tới đầu tháng 2/2027, đá khoảng 4 trận tại vòng chung kết (nếu qua vòng bảng), cộng thêm 2 tới 3 trận giao hữu trước giải. Asian Cup bị hoãn thì đợt tập trung này nhiều khả năng sẽ bị hủy.

Do đợt tập trung trên bị hủy, hệ thống thi đấu cấp CLB với tâm điểm là V.League sẽ trở lại trong cùng thời gian này. Cùng với nó, Hạng Nhất, Cúp Quốc gia và hai giải châu Á là AFC Champions League Elite và Champions League Two sẽ thi đấu trở lại.

Việc Asian Cup bị hoãn cũng sẽ tác động tới quá trình đàm phán hợp đồng của HLV Kim Sang-sik. Hợp đồng của ông thầy người Hàn Quốc sẽ hết hạn vào tháng 2/2027. Ban đầu, tình hình gia hạn hợp đồng có thể bị tác động bởi kết quả Asian Cup. Nhưng với việc giải đấu hoãn lại, sẽ không còn yếu tố nào tác động tới việc gia hạn hợp đồng. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và ông Kim nhiều khả năng sẽ dễ dàng kích hoạt điều khoản gia hạn tự động, kéo dài thêm thời hạn hợp đồng hiện tại.

Ở bình diện quốc tế, hoãn Asian Cup tác động trực tiếp tới một giải đấu lớn khác của AFC là vòng chung kết U23 châu Á 2018. Asian Cup (23/12/2027-21/1/2028) và U23 châu Á (4-22/1/2028) gần như trùng lịch hoàn toàn với nhau.

Cả hai giải đều rất quan trọng. Asian Cup là giải lớn nhất, danh giá nhất cấp tuyển quốc gia, diễn ra 4 năm một lần. Giải U23 châu Á 2018 cũng là giải lớn nhất cấp U23, hai năm diễn ra một lần. Giải năm tới còn quan trọng hơn khi nó đồng thời là vòng loại cho Olympic 2028 tổ chức trên đất Mỹ. Do tính chất quan trọng cả về chuyên môn lẫn thương mại, việc tách hai giải ra những thời điểm tổ chức khác nhau sẽ là lựa chọn tốt nhất với AFC.

AFC hiện chưa đưa ra thông tin chính thức về thời gian tổ chức vòng chung kết U23 châu Á 2028. Tuy nhiên, nhiều tờ báo Đông Á và Tây Á đã đề cập tới vấn đề này. Cơ quan quyền lực nhất bóng đá châu Á sẽ cần sớm có thông tin về giải đấu này. Nhiều khả năng, vòng chung kết U23 châu Á 2028 ở Nhật Bản sẽ phải đổi lịch để tránh trùng thời gian của Asian Cup 2027.