Tuyển Việt Nam bổ sung tiền đạo đang chơi ở giải Hạng Nhất

Tiền đạo Nguyễn Đăng Dương, chân sút đang thi đấu tại giải Hạng Nhất, cùng hai tân binh trẻ được HLV Kim Sang-sik triệu tập bổ sung lên tuyển Việt Nam dịp FIFA Days tháng 11.

Tiền đạo Nguyễn Đăng Dương được bổ sung lên tuyển Việt Nam. Ảnh: CLB Hưng Yên.

Trong số này, tiền đạo Nguyễn Đăng Dương nhận được sự chú ý khi đang chơi bóng ở giải Hạng Nhất nhưng vẫn lọt vào tầm ngắm của ban huấn luyện đội tuyển quốc gia. Chân sút sinh năm 2003 trưởng thành từ lò đào tạo Thể Công - Viettel, từng khoác áo U19, U20 và U23 Việt Nam. Anh cũng nằm trong thành phần U23 Việt Nam vô địch giải U23 Đông Nam Á năm 2023. Ở mùa 2026/27, Đăng Dương đang thi đấu cho CLB Hưng Yên và ghi được 2 bàn sau 6 trận.

Hai cái tên còn lại được triệu tập là tiền vệ Lê Quốc Nhật Nam (Thể Công - Viettel) và hậu vệ Nguyễn Đức Anh (CLB Hà Nội). Trong đó, Lê Quốc Nhật Nam từng cùng U22 Việt Nam giành huy chương đồng SEA Games 32 năm 2023 ở Campuchia. Tiền vệ sinh năm 2001 hiện khoác áo Thể Công - Viettel và có kinh nghiệm thi đấu V.League.

Ở hàng phòng ngự, Nguyễn Đức Anh là sản phẩm của hệ thống đào tạo trẻ CLB Hà Nội. Hậu vệ sinh năm 2003 từng được triệu tập vào các đội tuyển U20 và U23 Việt Nam, qua đó có cơ hội tích lũy kinh nghiệm ở những giải đấu quốc tế cấp độ trẻ.

Cả ba đều từng góp mặt ở các đội tuyển trẻ quốc gia, đồng thời đang tích lũy kinh nghiệm thi đấu tại môi trường bóng đá chuyên nghiệp. Việc bổ sung ba cầu thủ ở các tuyến giúp HLV Kim Sang-sik có thêm phương án nhân sự, đồng thời mở rộng diện đánh giá lực lượng cho đội tuyển. Đây cũng là dịp để những gương mặt chưa có nhiều cơ hội ở cấp độ đội tuyển quốc gia chứng tỏ khả năng.

Theo kế hoạch, tuyển Việt Nam hội quân từ ngày 8/11 với 26 cầu thủ tại Ninh Bình, sau đó thi đấu giao hữu với Đài Loan (Trung Quốc) và Kyrgyzstan trong đợt FIFA Days tháng 11. Các trận đấu diễn ra từ ngày 11 đến 17/11 trên sân Thiên Trường.

Danh sách tuyển Việt Nam được cập nhật. Ảnh: VFF.