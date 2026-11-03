HLV Kim gọi thêm một tiền đạo nhập tịch lên tuyển Việt Nam

Ông Kim Sang-sik trao cơ hội cho cầu thủ nhập tịch Olaha Mạnh Đức và trung vệ Việt kiều Lương Chí Khải lên tuyển Việt Nam tham dự giải giao hữu thuộc FIFA DAYs tháng 11.

Tiền đạo Olaha Mạnh Đức được HLV Kim Sang-sik trao cơ hội lên tuyển Việt Nam. Ảnh: CLB Công an TP.HCM.

Olaha Mạnh Đức và Lương Chí Khải là hai cái tên đáng chú ý nhất trong danh sách tập trung tuyển Việt Nam chuẩn bị cho loạt trận giao hữu quốc tế tháng 11. Tiền đạo nhập tịch đang khoác áo Công an TP.HCM và trung vệ Việt kiều thuộc biên chế Thể Công - Viettel lần đầu được HLV Kim Sang-sik trao cơ hội lên tuyển.

Việc Olaha Mạnh Đức góp mặt mang đến thêm lựa chọn cho hàng công tuyển Việt Nam. Cầu thủ này có nhiều mùa giải thi đấu tại V.League, tích lũy kinh nghiệm và duy trì phong độ đáng chú ý. Trong bối cảnh đội tuyển cần bổ sung phương án tấn công, sự xuất hiện của tiền đạo nhập tịch được kỳ vọng sẽ tạo thêm cạnh tranh ở tuyến đầu.

Trong khi đó, Lương Chí Khải là nhân tố mới ở hàng phòng ngự. Trung vệ Việt kiều hiện khoác áo Thể Công - Viettel, được đánh giá là phương án để ban huấn luyện kiểm tra khả năng thích nghi với môi trường đội tuyển. Việc triệu tập hai cầu thủ này cho thấy HLV Kim Sang-sik tiếp tục mở rộng diện đánh giá nhân sự, thay vì chỉ dựa vào nhóm trụ cột quen thuộc.

Bên cạnh đó, chiến lược gia người Hàn Quốc cũng trao cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ như thủ môn Trần Trung Kiên, các hậu vệ Nguyễn Nhật Minh, Phạm Lý Đức; tiền vệ Nguyễn Thái Quốc Cường, Phạm Minh Phúc, Trần Ngọc Sơn và Nguyễn Quang Vinh. Trên hàng công, Nguyễn Lê Phát, Nguyễn Thanh Nhàn tiếp tục được đánh giá còn Nguyễn Văn Tùng trở lại sau thời gian dài vắng mặt. Tiền đạo của Hà Nội từng gây ấn tượng tại Giải U23 châu Á 2022, trong đó có pha lập công đẹp mắt vào lưới U23 Thái Lan.

Chiều ngược lại, những gương mặt như Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải, Bùi Hoàng Việt Anh, Cao Pendant Quang Vinh, Đoàn Văn Hậu hay Phạm Xuân Mạnh không góp mặt. Sự vắng mặt của họ nhằm tạo điều kiện cho HLV Kim thử nghiệm đội hình, giữa bối cảnh hai trận của tuyển Việt Nam trong tháng 11 chỉ là giao hữu.

Tại hàng thủ, thủ môn Lê Giang Patrik tiếp tục được tin tưởng trong khi trung vệ Nguyễn Thành Chung và hậu vệ Nguyễn Văn Vĩ trở lại đội tuyển. Nguyễn Hai Long, Trương Tiến Anh và Nguyễn Đình Bắc cũng là những cái tên đáng chú ý.

Đợt hội quân tháng 11 diễn ra trong bối cảnh vòng chung kết Asian Cup 2027 được điều chỉnh lịch tổ chức sang cuối năm 2027 và đầu năm 2028. Điều này giúp ban huấn luyện có thêm thời gian xây dựng lực lượng, thử nghiệm những phương án mới và giảm tải cho các trụ cột. Theo kế hoạch, tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào 9/11 tại Hà Nội, rồi lần lượt gặp Đài Loan (Trung Quốc) vào ngày 11/11 và Kyrgyzstan vào ngày 17/11 trên sân Thiên Trường (Ninh Bình).

Danh sách tuyển Việt Nam được VFF công bố. Ảnh: VFF.