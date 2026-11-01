Á quân V.League có HLV mới sau khi chia tay Popov

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CLB Thể Công - Viettel có HLV trưởng mới sau khi chia tay ông Velizar Popov. Ảnh: CLB Thể Công - Viettel.
Theo thông báo từ CLB Thể Công - Viettel, ông Almeida De Azevedo Silva được giao nhiệm vụ dẫn dắt đội bóng áo lính sau khi HLV Velizar Popov chia tay đội bóng. Trước đó, nhà cầm quân này đảm nhiệm vai trò trợ lý huấn luyện viên trưởng tại CLB.
Ông Almeida De Azevedo Silva bắt đầu làm việc tại Thể Công - Viettel từ tháng 7/2024. Gần hai năm gắn bó giúp nhà cầm quân này có sự am hiểu về lực lượng cầu thủ, môi trường làm việc cũng như hệ thống vận hành của đội bóng.
Bên cạnh kinh nghiệm làm việc tại CLB, ông Almeida còn sở hữu bằng huấn luyện viên Pro và từng hoạt động trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp ở Brazil, châu Á và Trung Đông.
Quyết định bổ nhiệm được đưa ra trong bối cảnh Thể Công - Viettel vừa trải qua giai đoạn khó khăn dưới thời HLV Popov. Tối 31/10, đội bóng áo lính nhận thất bại 1-3 trước Nam Định ở vòng 6 V.League 2026/27. Đây cũng là trận đấu cuối cùng của chiến lược gia người Bulgaria trên cương vị thuyền trưởng Thể Công - Viettel.
Trước khi chia tay ông Popov, đội bóng áo lính trải qua chuỗi 8 trận liên tiếp không thắng trên mọi đấu trường, gồm 6 thất bại và 2 trận hòa. Việc bổ nhiệm ông Almeida được kỳ vọng giúp Thể Công - Viettel sớm ổn định bộ máy huấn luyện và cải thiện thành tích trong phần còn lại của mùa giải 2026/27.
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