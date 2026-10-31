Mike Tyson vô địch thế giới ở tuổi 20 sau cú sốc mất người thầy

Mike Tyson trở thành nhà vô địch quyền Anh hạng nặng trẻ nhất lịch sử ở tuổi 20, nhưng người thầy Cus D'Amato không kịp chứng kiến thành công của ông.

Mike Tyson ra mắt quyền Anh chuyên nghiệp ngày 6/3/1985, đánh bại Hector Mercedes chỉ sau 1 phút 47 giây.

Ngày 6/3/1985, Mike Tyson bước lên võ đài chuyên nghiệp lần đầu tiên tại Albany, New York. Đối thủ của võ sĩ 18 tuổi là Hector Mercedes, người đã trải qua ba trận thua trong sự nghiệp. Trận đấu chỉ kéo dài 1 phút 47 giây. Tyson liên tục áp sát, tung những cú đấm vào đầu và thân người, trước khi một cú móc trái khiến Mercedes phải quỳ xuống sàn. Đối thủ không thể tiếp tục, giúp Tyson giành chiến thắng knock-out kỹ thuật ngay hiệp đầu.

Trong tự truyện Undisputed Truth (Sự thật trần trụi), Tyson dành nhiều trang kể về những năm đầu thi đấu chuyên nghiệp, đặc biệt là mối quan hệ với Cus D'Amato, HLV đã đưa ông ra khỏi môi trường giáo dưỡng và nhận làm người giám hộ.

D'Amato từng huấn luyện Floyd Patterson trở thành nhà vô địch hạng nặng thế giới khi mới 21 tuổi. Ông tin Tyson có thể phá kỷ lục ấy, nhưng muốn học trò duy trì kỷ luật và không ngừng hoàn thiện kỹ thuật.

Tyson thắng 11 trận trước khi mất người thầy

Sau trận ra mắt, Tyson được sắp xếp thi đấu liên tục. D'Amato cùng hai nhà quản lý Jim Jacobs và Bill Cayton muốn võ sĩ trẻ tích lũy kinh nghiệm càng nhanh càng tốt, đồng thời tránh xa những rắc rối ngoài võ đài.

Tyson lần lượt đánh bại Trent Singleton, Don Halpin, Ricardo Spain và nhiều đối thủ khác. Phần lớn không thể chống đỡ quá vài hiệp trước sức mạnh và tốc độ ra đòn của ông. Dù chỉ cao khoảng 1,78 m, Tyson không gặp nhiều khó khăn khi đối đầu những võ sĩ có thể hình vượt trội. Ông thường xuyên di chuyển đầu, né đòn rồi bất ngờ áp sát, tung những cú móc vào đầu và thân người.

D'Amato đặc biệt chú trọng khả năng phòng thủ. Ông yêu cầu Tyson không được chỉ trông chờ vào những cú đấm uy lực, bởi các đối thủ hàng đầu có thể chịu đòn tốt và khai thác sai lầm khi võ sĩ mất tập trung.

Chưa đầy 8 tháng sau trận ra mắt, Tyson thắng 11 trận liên tiếp, tất cả bằng knock-out hoặc knock-out kỹ thuật. Thành tích giúp ông trở thành một trong những tài năng trẻ được chú ý nhất làng quyền Anh Mỹ.

Tuy nhiên, ngày 4/11/1985, D'Amato qua đời vì viêm phổi tại bệnh viện Mount Sinai ở Manhattan, hưởng thọ 77 tuổi. Tyson khi ấy mới 19 tuổi, chưa từng tranh đai thế giới. Cú sốc ảnh hưởng nặng nề đến võ sĩ trẻ. Tyson mất mẹ năm 1982, còn D'Amato là người chăm sóc, dạy dỗ và giúp ông tìm lại mục tiêu sống sau những năm tháng trộm cắp, đánh nhau ở Brooklyn.

Tyson hạ Marvis Frazier sau 30 giây vào tháng 7/1986, chiến thắng nhanh nhất trong sự nghiệp chuyên nghiệp của ông.

Trong những cuộc phỏng vấn sau này, Tyson nhiều lần thừa nhận ông nhớ người thầy đến mức đau đớn. Những bữa ăn, các cuộc trò chuyện về quyền Anh và sự quan tâm thường ngày của D'Amato trở thành ký ức khó quên. Theo lời kể của những người thân cận, Tyson từng rời khỏi đám đông trong ngày tang lễ để ngồi một mình bên chuồng chim bồ câu, thú vui gắn bó với ông từ thuở nhỏ.

Dù chịu mất mát lớn, Tyson không dừng thi đấu. Ngày 13/11/1985, chỉ 9 ngày sau khi D'Amato qua đời, ông hạ Eddie Richardson ngay hiệp đầu tại Houston.

Kevin Rooney, học trò cũ của D'Amato, tiếp quản công việc huấn luyện. Jacobs và Cayton tiếp tục quản lý sự nghiệp, duy trì kế hoạch đưa Tyson tranh đai hạng nặng thế giới.

Kết thúc năm 1985, Tyson thắng cả 15 trận chuyên nghiệp, tất cả đều trước thời hạn.

Chức vô địch lịch sử ở tuổi 20

Bước sang năm 1986, Tyson tiếp tục thăng tiến. Những chiến thắng trước Jesse Ferguson, James Tillis và Mitch Green giúp ông tích lũy kinh nghiệm đối đầu với các võ sĩ có trình độ cao hơn.

Đặc biệt, Tillis và Green đều trụ đủ 10 hiệp, buộc Tyson phải thắng bằng điểm số. Hai trận đấu cho thấy võ sĩ trẻ có thể duy trì thể lực và kiểm soát thế trận ngay cả khi không hạ knock-out đối thủ.

Ngày 26/7/1986, Tyson gặp Marvis Frazier, con trai cựu vô địch hạng nặng Joe Frazier. Chỉ sau 30 giây, ông tung đòn quyết định khiến đối thủ gục xuống sàn, giành chiến thắng nhanh nhất trong sự nghiệp chuyên nghiệp.

Sau khi tiếp tục vượt qua Jose Ribalta và Alfonzo Ratliff, Tyson được trao cơ hội tranh đai WBC với Trevor Berbick.

Trận đấu diễn ra ngày 22/11/1986 tại Las Vegas Hilton. Berbick, 32 tuổi, từng đánh bại Muhammad Ali trong trận đấu cuối cùng của huyền thoại người Mỹ. Võ sĩ Jamaica giành đai WBC sau chiến thắng trước Pinklon Thomas hồi tháng 3 cùng năm.

Tyson bước vào cuộc đối đầu với thành tích 27 trận toàn thắng. Dù kém Berbick 12 tuổi, ông vẫn được đánh giá cao hơn nhờ tốc độ và khả năng kết thúc trận đấu. Ngay hiệp đầu, Tyson liên tục áp sát, tung những tổ hợp đòn mạnh khiến Berbick gặp khó khăn trong việc phòng thủ. Nhà đương kim vô địch cố gắng chống trả nhưng không thể theo kịp nhịp độ của đối thủ.

Sang hiệp hai, Tyson đánh ngã Berbick bằng một chuỗi đòn. Võ sĩ Jamaica đứng dậy nhưng tiếp tục trúng cú móc trái vào đầu, mất thăng bằng rồi đổ xuống sàn. Berbick cố gượng dậy hai lần nhưng đều không đứng vững. Trọng tài Mills Lane quyết định dừng trận ở thời điểm 2 phút 35 giây của hiệp hai.

Tyson đánh bại Trevor Berbick ngày 22/11/1986, trở thành nhà vô địch hạng nặng trẻ nhất lịch sử ở tuổi 20 và 145 ngày.

Chiến thắng giúp Tyson giành đai WBC khi mới 20 tuổi 145 ngày, phá kỷ lục tồn tại 30 năm của Floyd Patterson để trở thành nhà vô địch hạng nặng trẻ nhất lịch sử. Sau trận, Tyson nhắc đến D'Amato và thừa nhận mình không thể đạt thành công nếu thiếu người thầy quá cố.

Trong cuộc phỏng vấn với The Washington Post năm 1988, Tyson vẫn bật khóc khi nói về D'Amato. Ông từng tin người thầy sẽ sống đủ lâu để chứng kiến mình trở thành nhà vô địch thế giới.

Năm 1987, Tyson tiếp tục giành thêm các đai WBA và IBF, thống nhất danh hiệu hạng nặng. Tuy nhiên, chiến thắng trước Berbick vẫn mang ý nghĩa đặc biệt, bởi ông hoàn thành mục tiêu mà D'Amato theo đuổi trong những năm cuối đời.

Người thầy không còn, nhưng những gì D'Amato truyền dạy đã giúp Tyson đi từ trường giáo dưỡng đến chức vô địch thế giới chỉ trong vài năm.