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Thể thao

Thái Lan hưởng lợi từ biến động tại Asian Cup 2027

  • Thứ tư, 4/11/2026 11:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Huấn luyện viên Anthony Hudson khẳng định việc Asian Cup dời sang năm 2028 mang lại lợi thế chuẩn bị cho Thái Lan, đồng thời đập tan nỗi lo các câu lạc bộ từ chối nhả quân.

Anthony Hudson chỉ ra điểm tích cực khi Asian Cup dời lịch. Ảnh: Minh Chiến.

Tuyên bố được đưa ra sau khi giải đấu tại Saudi Arabia buộc phải thay đổi thời điểm tổ chức do những căng thẳng an ninh trong khu vực. Theo lịch trình ban đầu, Asian Cup dự kiến diễn ra từ ngày 7/1 đến 5/2/2027, nhưng hiện được dời sang giai đoạn từ 23/12/2027 đến 21/1/2028.

Dù thừa nhận kế hoạch ban đầu bị gián đoạn, nhà cầm quân 45 tuổi đánh giá quãng thời gian kéo dài này giúp ban huấn luyện rà soát nhân sự tối ưu: "Tình hình có thể không như mong đợi, nhưng điều này đem lại lợi ích lớn khi chúng tôi có thêm thời gian để quy tụ những gương mặt hay nhất và xây dựng lối chơi gắn kết hơn".

Chiến lược gia người Anh đồng thời bác bỏ những lo ngại về việc các câu lạc bộ sẽ giữ chân cầu thủ do giải đấu chuyển sang khung thời gian mới. Huấn luyện viên Hudson nhấn mạnh Asian Cup nằm trong lịch thi đấu bắt buộc của FIFA.

Ông nói: "Mọi cầu thủ trong đội hình đều khát khao nâng cao chiếc cúp vô địch. Việc dời lịch thực chất còn có lợi cho các câu lạc bộ, bởi giải đấu tránh được các đợt tập huấn kéo dài vào tháng Giêng và chỉ gói gọn trong lịch FIFA Days".

Tại Asian Cup 2027, đội tuyển Thái Lan nằm ở bảng F. Đây được đánh giá là bảng đấu "tử thần" và mang đến nhiều khó khăn cho đại diện Đông Nam Á khi phải chạm trán với ba đối thủ mạnh bao gồm Nhật Bản, Indonesia và Qatar.

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Huy Trưởng

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