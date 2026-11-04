Liên đoàn Bóng đá Thái Lan triệu tập HLV Park lên giải trình

Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức của Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) sẽ mời hai cổ động viên Pattaya United, HLV Park Hang-seo và tiền đạo ngoại binh John Baggio lên giải trình.

HLV Park Hang-seo bị cổ động viên bên phía CLB Pattaya United xúc phạm.

Theo Ball Thai Stand, FAT dự kiến mời hai cổ động viên nước ngoài của CLB Pattaya United cùng HLV Park Hang-seo và tiền đạo John Bajjo (tuyển Madagascar) bên phía CLB Kanchanaburi Power đến giải trình. Sau đó, đại diện hai CLB cũng sẽ được mời làm việc trước khi cơ quan này xem xét án phạt. Kết quả dự kiến được công bố trong 1-2 tuần tới.

Vụ việc xảy ra sau trận Pattaya United hòa Kanchanaburi Power 2-2 trên sân Nong Prue hôm 1/11, thuộc vòng 9 Thai League 2 mùa 2026/27. Sau tiếng còi mãn cuộc, một nhóm cổ động viên đội chủ nhà bị cáo buộc có lời lẽ khiêu khích, xúc phạm các thành viên đội khách.

Video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy HLV Park Hang-seo quay lại tranh cãi với một khán giả trên khán đài, ra hiệu yêu cầu người này im lặng và có động tác thách thức đối phương xuống sân đối chất. Nhân viên hai đội cùng ban tổ chức phải can thiệp để ngăn tình hình leo thang. Sự việc không dẫn đến va chạm thể chất.

Theo phản ánh từ phía CLB Kanchanaburi Power, HLV Park bị gọi bằng từ "Kimchi", nhằm chế giễu nguồn gốc Hàn Quốc. Trong khi đó, John Bajjo bị xúc phạm bằng từ "Monkey" (khỉ), mang hàm ý phân biệt màu da.

Sau trận, Bajjo đăng tải thông điệp trên trang cá nhân, khẳng định tự hào về màu da và tình cảm dành cho Thái Lan. Cầu thủ này cho biết đã thi đấu tại Thái Lan trong 10 năm và luôn nhận được sự tôn trọng từ người hâm mộ. Tuy nhiên, anh cảm thấy tổn thương khi bị một cổ động viên gọi là "khỉ".

Chủ tịch CLB Kanchanaburi Power, ông Prawat Kitthammakunnit, cũng lên tiếng phản đối những lời lẽ trên. CLB sau đó phát đi thông điệp "Say No to Racism", khẳng định không chấp nhận hành vi phân biệt chủng tộc, màu da và nguồn gốc.

Ngày 2/11, FAT ra tuyên bố phản đối mọi hình thức phân biệt chủng tộc trong bóng đá. Chủ tịch FAT Nualphan Lamsam (Madam Pang) yêu cầu bộ phận tổ chức giải thu thập bằng chứng và đưa vụ việc vào quy trình xem xét kỷ luật. Một ngày sau, Pattaya United cũng lên tiếng xin lỗi, đồng thời cho biết đang phối hợp với ban tổ chức và nhân viên sân vận động để xác minh sự việc. Đội bóng khẳng định sẽ xử lý những cá nhân vi phạm sau khi có kết quả điều tra.

Theo quy định kỷ luật của FAT, bản sửa đổi năm 2026, cổ động viên có hành vi xúc phạm hoặc phân biệt chủng tộc màu da bằng lời nói hay hành động có thể bị phạt 10.000-30.000 baht (khoảng từ 7 triệu đến 23 triệu VNĐ). Mức phạt có thể tăng lên 20.000-40.000 baht (khoảng 15 triệu đến 30 triệu VNĐ) nếu có nhiều người cùng vi phạm.