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Thể thao

Báo Thái Lan đòi xử nghiêm vụ HLV Park bị phân biệt chủng tộc

  • Thứ ba, 3/11/2026 13:28 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Nhiều tờ báo kêu gọi Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) và Chủ tịch Nualphan Lamsam xử lý nghiêm vụ HLV Park Hang-seo bị xúc phạm bằng lời lẽ mang tính phân biệt chủng tộc.

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HLV Park tức giận khi bị xúc phạm.

Vụ việc xảy ra sau trận hòa 2-2 giữa Pattaya United và Kanchanaburi Power ở vòng 9 Thai League 2 hôm 1/11. Theo phản ánh của Phalangkan FC, một cổ động viên đội chủ nhà dùng những lời lẽ xúc phạm màu da của cầu thủ John Baggio, đồng thời gọi HLV Hang-seo bằng từ "Kimchi". Cách hành xử này khiến hai thành viên Kanchanaburi tức giận và dẫn đến tranh cãi căng thẳng sau trận.

Baggio sau đó công khai bày tỏ sự thất vọng. Tiền đạo này cho biết anh thi đấu tại Thái Lan suốt 10 năm và luôn nhận được tình cảm, sự tôn trọng từ người hâm mộ. Tuy nhiên, sự việc vừa qua khiến anh cảm thấy bị tổn thương. Baggio khẳng định: "Tôi tự hào về màu da của mình và sẽ không bao giờ thay đổi điều đó".

Chủ tịch Kanchanaburi, ông Prawat Kitchathamkulnit, cũng phản ứng gay gắt. Ông xác nhận những từ ngữ phân biệt được sử dụng để công kích các thành viên đội bóng, đồng thời cảnh báo CLB sẽ theo đuổi vụ việc đến cùng nếu không có biện pháp giải quyết thỏa đáng.

Truyền thông Thái Lan đặc biệt quan tâm đến vụ việc. Tờ Siam Sport đề cập khả năng người vi phạm bị phạt tới 500.000 baht hoặc cấm vào sân vận động. CLB chủ quản cũng có thể đối mặt với những hình thức kỷ luật nghiêm khắc hơn, tùy mức độ vi phạm và kết quả điều tra.

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HLV Hang-seo liên tục gặp nhiều vấn đề ở Thái Lan.

Trong khi đó, Ball Thai nhấn mạnh việc Chủ tịch Nualphan Lamsam (Madam Pang) nhanh chóng chỉ đạo Ban Quản lý Thi đấu thu thập thông tin, đưa vụ việc vào quy trình xem xét. Tờ Thairath tập trung vào phản ứng của John Baggio và HLV Hang-seo, đồng thời nhấn mạnh sự tương phản giữa tình cảm mà cầu thủ này nhận được trong 10 năm thi đấu tại Thái Lan với sự cố đáng tiếc vừa qua.

Đáng chú ý, Matichon cho rằng FAT cần có biện pháp mạnh tay để ngăn chặn những hành vi tương tự. Tờ báo nhận định việc xử lý nghiêm vụ việc là yêu cầu cần thiết nhằm bảo vệ tinh thần thể thao và hình ảnh bóng đá Thái Lan.

Ngày 2/11, FAT chính thức lên án mọi hình thức phân biệt chủng tộc trong bóng đá. Madam Pang yêu cầu các bộ phận chuyên môn khẩn trương xác minh, thu thập chứng cứ và tiến hành xử lý theo quy định. Liên đoàn khẳng định những hành vi xúc phạm nguồn gốc, màu da không có chỗ đứng trong bóng đá.

Pattaya United cũng ra thông báo với thông điệp "Không có chỗ cho phân biệt chủng tộc", đồng thời cam kết phối hợp với ban tổ chức giải đấu và đơn vị quản lý sân vận động để làm rõ sự việc. Hiện các bên chờ kết quả điều tra từ FAT. Những chế tài đủ sức răn đe được xem là cần thiết để bảo đảm các hành vi tương tự không tái diễn.

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