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Thể thao

Ronaldo lập hat-trick thứ 67

  • Thứ sáu, 30/10/2026 05:26 (GMT+7)
  • 6 giờ trước

Rạng sáng 30/10, Al Nassr đánh bại Al Kholood với tỷ số 5-3 tại vòng 12 Saudi Pro League trên sân Al-Awwal Park.

Ronaldo tỏa sáng rực rỡ Rạng sáng 30/10, Ronaldo đóng góp 3 bàn trong chiến thắng 5-3 của Al Nassr trước Al-Kholood Club tại Saudi Pro League 2026/27.

Trận cầu cởi mở chứng kiến màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn, đồng thời đưa Cristiano Ronaldo tiến thêm một bước dài trong lịch sử bóng đá khi nâng tổng số bàn thắng chính thức trong sự nghiệp lên con số 985.

Tâm điểm của trận đấu là cú hat-trick bùng nổ của CR7 trong hiệp hai. Tuyển thủ Bồ Đào Nha liên tiếp xé lưới đối phương ở các phút 66, 72 và 81, hoàn tất ba bàn chỉ trong vỏn vẹn 15 phút để định đoạt cục diện trận đấu. Đây là cú hat-trick thứ 67 trong sự nghiệp của anh, giúp Ronaldo chỉ còn cách cột mốc lịch sử 1.000 bàn thắng đúng 15 pha lập công.

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Cristiano Ronaldo chạm mốc 985 bàn thắng. Ảnh: Reuters.

Hiệp một trận đấu diễn ra căng thẳng và giằng co. Đội khách Al Kholood bất ngờ vươn lên dẫn trước ở phút 16 nhờ pha làm bàn của Julien Domingues. Al Nassr sau đó phản công mạnh mẽ bằng hai bàn thắng liên tiếp của Angelo Gabriel (phút 24) và Sadio Mane (phút 38) để dẫn ngược 2-1. Tuy nhiên, sự lơ là nơi hàng thủ đội chủ nhà tạo điều kiện để Antoin Essomba gỡ hòa 2-2 cho Al Kholood ở phút 45+2.

Sau khi Ronaldo đưa cách biệt lên 5-2, Al Kholood chỉ kịp có thêm bàn rút ngắn tỷ số trên chấm phạt đền của Domingues ở phút bù giờ 90+4.

Thống kê cho thấy Al Nassr kiểm soát bóng 54% và tung ra 9 cú dứt điểm trúng đích. Dù tuyến dưới vẫn để lộ sơ hở, hàng công bùng nổ đã giúp Al Nassr giữ trọn 3 điểm trên sân nhà. Chiến thắng giúp Ronaldo và các đồng đội tạm thời đứng thứ hai trên bảng xếp hạng Saudi Pro League, bằng điểm Al Qadisiyah (28) nhưng đá kém một trận.

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Huy Trưởng

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