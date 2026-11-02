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Thể thao

HLV Park Hang-seo tức giận với CĐV Thái Lan

  • Thứ hai, 2/11/2026 08:10 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Huấn luyện viên Park Hang-seo không giữ được bình tĩnh khi bị một cổ động viên Thái Lan chế giễu sau trận hòa của Kanchanaburi.

Ông Park Hang-seo nổi giận với cổ động viên Thái Lan. Nguồn: X.

Tối 1/11, căng thẳng bùng phát sau trận hòa 2-2 giữa Kanchanaburi FC và Pattaya United tại giải Thai League 2. Huấn luyện viên Park Hang-seo nổi giận đòi lao vào ăn thua với cổ động viên đội chủ nhà vì bị xúc phạm và phân biệt chủng tộc.

Theo Khaosod, vụ việc xảy ra khi toàn đội Kanchanaburi FC đang tiến vào đường hầm sân Nong Prue. Một người hâm mộ quá khích của Pattaya United liên tục có hành vi chế nhạo, hét lớn từ "kimchi" vào mặt ông Park để công kích vị chiến lược gia này. Không dừng lại ở đó, đối tượng còn buông lời miệt thị ngoại hình đối với tiền đạo ngoại binh John Baggio.

Trước hành vi khiêu khích đầy thô lỗ, cựu huấn luyện viên trưởng tuyển Việt Nam cực kỳ tức giận và muốn tiếp cận khán đài để đối chất trực tiếp. Lực lượng an ninh sân vận động phải vất vả mới có thể can ngăn. Đại diện lãnh đạo Kanchanaburi FC lập tức yêu cầu toàn đội nhanh chóng vào phòng thay đồ nhằm ngăn chặn nguy cơ xảy ra ẩu đả nghiêm trọng.

Ngay sau vụ xô xát, câu lạc bộ Kanchanaburi FC phát đi thông cáo chính thức nhằm bảo vệ ban huấn luyện cùng các cầu thủ, đồng thời kêu gọi bài trừ vấn nạn phân biệt chủng tộc trong thể thao: "Bóng đá là cầu nối gắn kết, của tình bạn và sự bình đẳng. Dù bạn là ai hay mang màu da gì, mọi người đều có giá trị và xứng đáng nhận được sự tôn trọng. Hãy nói không với nạn phân biệt chủng tộc và chia rẽ".

Trận hòa 2-2 với Pattaya United khiến đội bóng của ông Park chưa thể bứt phá trên BXH. Họ tạm thời đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng Thai League 2, kém ngôi đầu của Khon Kaen United tới 7 điểm.

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Huy Trưởng

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  • Park Hang-seo

    Park Hang-seo

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