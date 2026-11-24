Gần 10 năm trước, thế hệ U20 Việt Nam từng tạo dấu mốc lịch sử khi giành 1 điểm tại World Cup 2017, mở ra chương mới của bóng đá nước nhà.

U17 Việt Nam đã có 5 bàn tại World Cup

Năm 2026, một thế hệ U17 thậm chí còn gây ấn tượng mạnh hơn ở sân chơi thế giới. Nhưng để những tài năng này tạo nên bước tiến mới, bóng đá Việt Nam cần làm tốt hơn nữa.

New Zealand, điểm tham chiếu của hai thế hệ

Tại World Cup U20 năm 2017, bóng đá Việt Nam lần đầu tiên góp mặt ở một vòng chung kết World Cup sân 11 người. Trong trận ra quân, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn hòa New Zealand 0-0, giành được điểm số lịch sử. Tuy nhiên, đội bóng kết thúc vòng bảng với chỉ 1 điểm sau ba trận, không ghi được bàn thắng nào và phải dừng bước.

Khi ấy, kết quả hòa New Zealand được xem là một thành công đáng khích lệ. Đội bóng Việt Nam cho thấy khả năng cạnh tranh, thậm chí có những thời điểm chơi tốt hơn đối thủ, nhưng vẫn thiếu kinh nghiệm và bản lĩnh để chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng.

Điều thú vị là chỉ một năm sau, nhiều gương mặt thuộc thế hệ U20 ấy đã tạo nên kỳ tích tại vòng chung kết U23 châu Á 2018 ở Thường Châu (Trung Quốc). Quang Hải, Bùi Tiến Dũng, Đoàn Văn Hậu, Hà Đức Chinh... trở thành những nhân tố quan trọng trong hành trình đưa U23 Việt Nam vào chung kết.

Đó không phải thành công nhất thời. Trong những năm tiếp theo, nhiều cầu thủ của thế hệ này tiếp tục góp mặt trong các cột mốc đáng nhớ: bán kết ASIAD 2018, tứ kết Asian Cup 2019, vòng loại cuối cùng World Cup 2022, chức vô địch AFF Cup 2018 và những tấm huy chương vàng SEA Games.

Từ một đội bóng không ghi nổi bàn thắng tại World Cup U20, bóng đá Việt Nam đã có một thế hệ cầu thủ đủ sức cạnh tranh ở cấp độ châu lục và khu vực. World Cup 2017, nhìn lại, không chỉ là một giải đấu mà còn là điểm khởi đầu cho quá trình trưởng thành của nhiều tuyển thủ.

Gần 10 năm sau, New Zealand một lần nữa trở thành đối thủ mang tính tham chiếu cho bóng đá trẻ Việt Nam. Tại World Cup U17 năm 2026, hai đội hòa nhau 3-3 trong trận đấu mà các cầu thủ Việt Nam ba lần bị dẫn trước nhưng đều tìm được bàn gỡ.

Nếu cuộc đối đầu năm 2017 khép lại với tỷ số 0-0, thì lần này U17 Việt Nam đã ghi tới ba bàn vào lưới đối thủ. Nguyễn Lực, Đại Nhân và Duy Khang lần lượt lập công, trong đó bàn gỡ ở phút 90+2 của Duy Khang giúp đội bóng giành lại một điểm đầy cảm xúc.

Trước đó, U17 Việt Nam cũng ghi hai bàn vào lưới U17 Bỉ. Như vậy, chỉ sau hai trận đấu, các học trò của HLV Cristiano Roland đã có 5 bàn thắng tại World Cup. Sự khác biệt giữa hai thế hệ thể hiện không chỉ ở kết quả mà còn ở khả năng tấn công, sự tự tin và tinh thần không bỏ cuộc trước những đối thủ có ưu thế về thể hình, thể lực. Những gì họ thể hiện là cơ sở để bóng đá Việt Nam có quyền kỳ vọng.

U17 Việt Nam trước trận gặp U17 New Zealand.

Đừng để mấy bàn thắng ở U17 World Cup chỉ là một dấu son tuổi trẻ

Nếu nhìn vào hành trình của thế hệ U20 năm 2017, có thể thấy thành công ở các giải trẻ không tự nhiên chuyển hóa thành thành tích ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Đằng sau những cột mốc tại Thường Châu và các giải đấu sau đó là quá trình tích lũy kinh nghiệm, thi đấu chuyên nghiệp và trưởng thành về chuyên môn của từng cầu thủ. Bởi vậy, có không ít cầu thủ tài năng ở lứa U20 khi đó lại rơi vào quên lãng, phí hoài tài năng.

Đây cũng chính là bài toán lớn nhất đối với U17 Việt Nam hiện tại. Khoảng ba năm nữa, những cầu thủ sinh năm 2009 và 2010 sẽ bước vào giai đoạn chuyển tiếp quan trọng, từ bóng đá trẻ sang môi trường chuyên nghiệp. Nếu được đào tạo đúng hướng, họ hoàn toàn có thể trở thành lực lượng đáng chú ý của U20, U23 Việt Nam trong những năm tiếp theo.

Thế hệ U20 năm 2017 đã mở ra một chương mới cho bóng đá Việt Nam, nhưng vẫn chưa thể đưa đội tuyển quốc gia đến World Cup. Vì vậy, kỳ vọng dành cho lứa U17 năm 2026 không nên dừng ở việc tái lập những thành tích tại Thường Châu hay chinh phục các danh hiệu khu vực.

Điều quan trọng là phải biến tiềm năng ấy thành năng lực thực sự. Nếu được đầu tư và phát triển đúng hướng, những cầu thủ đang gây ấn tượng tại World Cup U17 hôm nay có thể trở thành lực lượng đưa bóng đá Việt Nam tiến gần hơn đến giấc mơ lớn nhất: góp mặt tại World Cup ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Bóng đá Việt Nam nhiều năm qua luôn đối mặt với bài toán biến những tài năng trẻ thành cầu thủ giỏi. Tìm được một “hạt giống” đã khó; giúp họ phát triển bền vững còn khó hơn. Quá trình ấy cần sự kiên trì, đầu tư và kiến thức đúng đắn. Nếu thiếu chăm sóc, tài năng có thể không được khai phá hoặc khó tiến xa. Bởi trồng người vốn phức tạp hơn trồng cây rất nhiều.