Hoài Lâm gây bàn tán

Giọng hát và phong thái trình diễn của Hoài Lâm tại một đêm nhạc mới đây được khen ngợi. Dẫu vậy, thời trang của anh gây bàn tán.

Thời gian gần đây, Hoài Lâm đang cho thấy những tín hiệu tích cực hoạt động nghệ thuật trở lại. Anh nhận lời mời đóng phim, ra mắt podcast và tham gia nhiều sân khấu âm nhạc.

Trên trang cá nhân, ca sĩ vừa chia sẻ đoạn clip ghi lại buổi biểu diễn tại đêm nhạc mới đây. Trên sân khấu, Hoài Lâm thể hiện lại một số ca khúc được khán giả yêu thích như Rất lâu rồi mới khóc, Mình còn lại gì nữa em ơi... Nam ca sĩ cho thấy giọng hát khá ổn định, giàu cảm xúc, phong thái trình diễn tự tin, làm chủ sân khấu.

Màn tái xuất tích cực của Hoài Lâm được dân mạng khen ngợi. Dưới phần bình luận, người hâm mộ để lại nhiều bình luận động viên, chúc mừng nam ca sĩ. "Show này Hoài Lâm tuyệt vời. Cả giọng hát cùng thần thái đều tốt", "Bữa nay thần thái, trình diễn tốt quá", "Nay thấy phong cách hơi lạ, nhưng vui nhiều hơn buồn, chưa hát đã nhún nhảy theo nhạc dễ thương quá", "Có một sự thay đổi tích cực nơi bạn về thần thái, bản lĩnh"... là một số bình luận của người xem.

Hoài Lâm thời gian gần đây tích cực hoạt động trở lại.

Ngoài sự cải thiện rõ rệt về giọng hát và phong thái trình diễn, thời trang của Hoài Lâm cũng gây bàn tán. Anh xuất hiện với phong cách giản dị, phối áo sơ mi và áo khoác len. Tuy nhiên, thời trang của nam ca sĩ bị nhận xét chưa phù hợp, khiến anh nhìn già hơn so với tuổi thật. Khán giả mong đợi anh xuất hiện trẻ trung hơn trong những lần tới.

Sự nghiệp của Hoài Lâm từng có nhiều thời điểm bị gián đoạn. Song anh vẫn có lượng khán giả trung thành, luôn dõi theo và ủng hộ. Cách đây khoảng một tháng, Hoài Lâm cũng từng thu hút quan tâm khi ẩn ý về việc con cái thiếu tự do khi bị cha mẹ kiểm soát.

"Có những lúc, khi chúng ta lớn lên, ta vô thức muốn giữ lấy những điều vốn không thuộc quyền sở hữu của mình - kể cả con cái. Ta quên rằng con trẻ không phải tài sản, mà là những tâm hồn cần được lắng nghe và tôn trọng. Trưởng thành đôi khi không nằm ở quyền lực ta có, mà ở việc biết buông những kỳ vọng để các con được là chính mình", anh viết.

Bài đăng của nam ca sĩ sinh năm 1995 nhanh chóng thu hút sự quan tâm. Dưới phần bình luận, một số luồng ý kiến cho rằng nam ca sĩ đang ẩn ý về những biến cố từng trải qua trong cuộc sống. Nhiều người hâm mộ chia sẻ cảm xúc với Hoài Lâm, động viên anh giữ tinh thần tích cực trong cuộc sống lẫn công việc.