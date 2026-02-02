Hòa Minzy bùng nổ trong fan concert đầu tiên trong sự nghiệp

Hòa Minzy quyết định “tất tay” khi đầu tư lớn cho fan concert đầu tiên trong sự nghiệp. Dù còn hạn chế, đêm diễn vẫn tạo hiệu ứng tích cực và ghi dấu nỗ lực làm nghề của nữ ca sĩ.

2025 có thể xem là một trong những năm thành công lớn với Hòa Minzy. Bên cạnh việc Bắc Bling tạo nên cơn sốt, mang về cho nữ ca sĩ hàng loạt giải thưởng, thì độ nhận diện của cô trong suốt năm qua cũng khó ai sánh kịp. Để khép lại một năm âm lịch nhiều dấu ấn, Hòa Minzy quyết định “tất tay” bằng fan concert đầu tiên trong sự nghiệp, với quy mô khoảng 8.000 khán giả.

Về mặt nhân sự, dự án có thể xem đã quy tụ dàn ê-kíp đình đám bậc nhất thị trường hiện tại, từ đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư, chuyên gia ánh sáng Long Kenji - những người đứng sau Anh trai vượt ngàn chông gai, cho đến ban nhạc Hoài Sa và nhóm bè Cadillac… Tất thảy cho thấy sự “chịu chơi” rõ rệt của nữ nghệ sĩ cho cột mốc đặc biệt này.

Thành quả từ “canh bạc” của Hòa Minzy

Lấy tên gọi từ bản hit lớn nhất sự nghiệp của Hòa Minzy - Bắc Bling, đêm diễn được xây dựng với cấu trúc âm nhạc đa dạng, đan xen giữa những ca khúc quen thuộc và các sáng tác mới chưa được ra mắt. Concert được chia thành nhiều chương, mỗi phần mang một sắc thái riêng, trải dài từ ballad, dân gian đương đại cho đến loạt tiết mục EDM giàu năng lượng.

Hòa Minzy cũng cho thấy sự "chịu chơi” khi quyết định hát live toàn bộ concert, kể cả những phân đoạn đòi hỏi trình diễn sân khấu và vũ đạo. Lựa chọn này đôi lúc khiến một số màn trình diễn chưa thật sự hoàn hảo, song rõ ràng là quyết định đáng khen ngợi, góp phần mang lại trải nghiệm âm nhạc chân thật hơn cho khán giả.

Đêm nhạc quy tụ dàn ê-kíp chất lượng.

Bắc Bling mở màn bằng mashup Bật tình yêu lên và Nàng tiên cá, kết hợp cùng trình diễn sân khấu và hiệu ứng ánh sáng. Intro đem đến một không gian đậm yếu tố cổ tích, nhờ phần sân khấu huyền ảo đã làm nên thương hiệu của bộ đôi Đinh Hà Uyên Thư và Long Kenji. Bên cạnh đó, âm nhạc với nền bass house phối cùng những âm thanh bay bổng, tươi mới cũng góp phần định hình không khí của phần mở đầu.

Ngay sau đó, chương ballad được mở ra bằng Sau đôi mắt cười - ca khúc mới mang màu sắc rock ballad. Hòa Minzy mở màn bằng những câu hát êm dịu, sau đó nhịp độ được đẩy cao với phần giai điệu mang hơi hướm R&B từ Rhyder, kiểu cấu trúc quen thuộc của nhiều bản ballad thịnh hành gần đây. Tiếp nối là loạt ca khúc Rời bỏ, Thất tình đừng nghe nhạc buồn.

Ở phần này, ban nhạc Hoài Sa đem đến những bản phối giàu sự kịch tính lẫn cảm xúc, từ đó đòi hỏi nhiều ở Hòa Minzy khả năng xử lý. Trong phần lớn thời lượng, nữ ca sĩ thể hiện ổn định, tròn trịa. Tuy nhiên, việc hát live trên sân khấu ngoài trời quy mô lớn, kết hợp dàn dây và ban nhạc đông người, là thách thức với bất kỳ nghệ sĩ nào. Hòa Minzy đôi lúc hụt hơi ở một vài đoạn cao trào hoặc chưa thật sự thanh thoát trong cách nhả chữ. Bù lại, dàn bè dày dạn kinh nghiệm đã hỗ trợ hiệu quả, góp phần giúp tổng thể phần trình diễn trở nên hoàn thiện hơn.

Ở chương tiếp theo, khi trở về với chất liệu dân gian đương đại đúng sở trường, Hòa Minzy dần lấy lại phong độ, có những màn trình diễn thuyết phục hơn. Giọng hát của nữ ca sĩ cho thấy sự phù hợp với các nhạc cụ truyền thống, cùng khả năng xử lý thuần thục, ngọt ngào những giai điệu mang màu sắc dân gian.

Trong những tiết mục như Thị Màu, Kén cá chọn canh, âm hưởng dân gian Bắc Bộ được dẫn dắt bởi đàn nguyệt, đàn nhị, sáo trúc, phách… kết hợp cùng các lớp âm thanh điện tử. Thực chất, đây không phải cách làm quá mới mẻ, song Masew và Mew Amazing vẫn biết cách “chế biến” để tạo sự thú vị riêng khi nghe. Giọng hát, cách xử lý của Hòa Minzy cũng tìm được điểm cân bằng với tổng thể dàn dựng.

Ở chương cuối, với không khí dance và EDM sôi động, Hòa Minzy mang đến một diện mạo khác. Cô xuất hiện trong trang phục táo bạo hơn, chủ động chuyển sang khuấy động không khí sân khấu thay vì phô diễn kỹ thuật ca hát. Concert liên tục được đẩy cao trào bằng những đoạn drop mang màu sắc lạ tai, có độ “quái” từ Mew Amazing. Nữ ca sĩ làm khá tốt vai trò “giữ lửa” khi đêm diễn trôi về cuối.

Hòa Minzy hát live trong phần lớn tiết mục.

Dàn dựng đầu tư, khách mời thú vị

Bên cạnh phần âm thanh được đầu tư chỉn chu, Bắc Bling còn tạo được thiện cảm ở phần nhìn. Xuyên suốt các chương, các tiết mục đều được dàn dựng công phu, có chủ ý, khắc họa hình ảnh người phụ nữ với nhiều sắc thái khác nhau, từ dịu dàng, nữ tính, đôi lúc tổn thương, đến mạnh mẽ, dữ dội và cũng đầy sôi nổi.

Hình ảnh Hòa Minzy hát live giữa làn mưa nhân tạo trong Rời bỏ, hay căn nhà bay lên không trung, tạo nên hiệu ứng cảm xúc rõ nét. Trong khi đó, phần trình diễn 3D trong Thị Màu, hoặc intro Không thể cùng nhau suốt kiếp tái hiện nghi thức hoàng gia được xử lý chỉn chu, cho thấy sự đầu tư nghiêm túc về ý tưởng lẫn dàn dựng. Đáng chú ý, màn đu dây không bảo hộ của Hòa Minzy gây ấn tượng mạnh bởi tính mạo hiểm.

Hai phần trình diễn đầu tư nhất của concert là màn catwalk quy tụ dàn hoa hậu đình đám và tiết mục Bắc Bling. Các hoa hậu xuất hiện đồng loạt trên sân khấu theo tinh thần một show thời trang, tạo hiệu ứng thị giác và đem đến nhiều sự bất ngờ. Trong khi đó, Bắc Bling được giữ lại ở chặng cuối như màn tổng kết, với sắc màu lễ hội được đẩy lên cao qua múa lân, múa hội cùng sự tham gia của hàng trăm em nhỏ. Điểm trừ nhỏ nằm ở việc sau màn trình diễn catwalk, các hoa hậu tiếp tục xuất hiện trong ca khúc Ăn gì đây, khiến tổng thể concept có phần chưa thật sự ăn khớp.

Màn đu dây mạo hiểm của nữ ca sĩ.

Bù lại, concert lần này đem đến dàn khách mời đầy chất lượng, mỗi người mang theo màu sắc riêng, phần nào hoàn thành vai trò chia lửa với nhân vật chính. Erik và Đức Phúc khuấy động không khí bằng những tiết mục EDM sôi nổi. Quốc Thiên, bên cạnh màn kết hợp ngọt ngào cùng Hòa Minzy trong concept lễ cưới, còn cho thấy khả năng xử lý giọng hát ở đẳng cấp cao qua tiết mục solo. Trong khi đó, Rhyder đem đến sự trẻ trung cho đêm diễn với một ca khúc pop giàu năng lượng.

Song, chương trình bị kéo dài bởi quá nhiều phần giao lưu, trong đó cả nội dung trò chuyện lẫn các trò chơi đều chưa đủ hấp dẫn, khiến nhịp độ đêm diễn bị chững lại và không khí sân khấu có những quãng trùng xuống.

Về tổng thể, Bắc Bling vẫn cho thấy nỗ lực của Hòa Minzy trong việc khẳng định bản sắc cá nhân trên sân khấu lớn. Dù vẫn còn một số hạn chế, song nếu xét về hiệu ứng khán giả và mặt bằng trình diễn, đây có thể xem là một concert tương đối thành công, qua đó tạo tiền đề thuận lợi để Hòa Minzy hướng tới những dự án quy mô hơn trong tương lai, như tham vọng cô đã chia sẻ.