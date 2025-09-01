Hòa Minzy vừa có phản hồi trên trang cá nhân sau khi bị so sánh với Mỹ Tâm. Nữ ca sĩ cho biết xem Mỹ Tâm là thần tượng, vì thế bức xúc khi bị so sánh vô lý.

Thời gian gần đây, mạng xã hội xuất hiện nhiều video so sánh giọng hát của các nghệ sĩ. Điều này tạo ra những cuộc tranh luận trái chiều, một số nghệ sĩ cũng bày tỏ sự không thoải mái.

Mới nhất, Hòa Minzy đã lên tiếng trên trang cá nhân khi bị đặt cạnh Mỹ Tâm. Cô cho biết trước đây đã liên tục bị đem ra so sánh, nhưng chỉ đến khi bị đặt cạnh chính thần tượng của mình và trở thành mục tiêu công kích từ antifan thì mới quyết định lên tiếng.

Hòa Minzy bức xúc khi liên tục bị so sánh. Ảnh: @hoaminzy.

"Chị ấy là tượng đài và thần tượng của hầu hết thế hệ nghệ sĩ của Hòa. Hòa không nói bản thân không tự tin, hay mình đang tự ti, ai cũng có điểm riêng và thị phần khán giả riêng. Nhưng quá vớ vẩn khi cứ mang chị Tâm ra để so xong rồi vô tình anti lại có cớ chửi Hòa", cô viết.

Hòa Minzy nói bản thân không cần vị trí top nào, mong các trang mạng đừng đưa ra các so sánh vô lý. Ngoài ra, cô cũng cho biết xem Mỹ Tâm là thần tượng, vì thế không thể đặt lên bàn cân so sánh.

Trước đó, Võ Hạ Trâm cũng từng rơi vào hoàn cảnh tương tự khi phần trình diễn Viết tiếp câu chuyện hoà bình cùng Đông Hùng bị đem ra so sánh với bản gốc của Nguyễn Duyên Quỳnh. Bản thân Nguyễn Duyên Quỳnh cũng vướng phải những bình luận tiêu cực không đáng có.

Vừa qua, Hòa Minzy phát hành MV Nỗi đau giữa hòa bình lấy cảm hứng từ Mẹ Việt Nam Anh hùng Đào Thị Vui và trận chiến Thành cổ Quảng Trị. Cả giai điệu lẫn nội dung MV đều sâu sắc, chạm tới cảm xúc của người xem. MV đạt 5,6 triệu lượt xem sau 4 ngày phát hành và là sản phẩm nổi bật trong số các dự án hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Bên cạnh những lời khen, Hòa Minzy cũng nhận được ý kiến phản hồi về việc hát đỏ. Cụ thể, một tài khoản cho rằng nữ ca sĩ không phù hợp và nên dừng hát dòng nhạc này. Hòa Minzy sau đó trả lời: “Về mặt chất lượng giọng hát có thể tệ hoặc hay, đối với em, chắc chắn em hát không tệ. Nhưng về khía cạnh hay, tùy mỗi người nghe. Quan trọng nhất, em nghĩ việc em được lựa chọn hát một phần là để lan tỏa lời ca ý nghĩa trong các ca khúc đó tới bạn trẻ dễ hơn, ít nhất là fan của em. Nên việc em được lựa chọn để hát cũng có nhiều lý do ạ".