Hoa hậu Olivia Culpo cưới chồng cầu thủ

Bộ ảnh cưới của Culpo do Vogue thực hiện. Cô dâu diện váy cưới cổ tròn, tay dài được đặt may riêng riêng bởi Dolce & Gabbana. Thiết kế đơn giản nhưng thanh lịch, sang trọng. Chia sẻ về lý do chọn váy cưới khiêm tốn, cựu Hoa hậu Hoàn vũ nói: "Tôi muốn nó mang lại cảm giác vượt thời gian, không lỗi mốt. Bộ váy dễ dàng di chuyển và như thể nó đang tôn vinh tôi chứ không lấn át tôi”.