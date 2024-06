Fan lo lắng cho Rosé

Theo Hindustan Times, ngoại hình của Rosé gây bàn tán thời gian qua, nguyên nhân xuất phát từ đoạn clip hậu trường cho thấy vóc dáng của idol trông khá mảnh khảnh, gương mặt thiếu sức sống. Nếu so với hình ảnh năm ngoái, gương mặt của Rosé cũng thon gọn hơn. Ảnh: @roses_are_rosie.

Kết thúc hợp đồng cá nhân với YG, Rosé tất bật làm việc, di chuyển khắp nơi trên thế giới. Cô tập trung vào các dự án solo, phủ sóng nhiều sự kiện lớn. My Daily cho rằng đó có thể là lý do khiến cân nặng của nữ thần tượng bị ảnh hưởng. Ảnh: @roses_are_rosie.

Ngày 18/6, The Black Label - công ty con của YG - xác nhận ký hợp đồng quản lý hoạt động cá nhân với Rosé. Công ty thông báo: "Nhà sản xuất Teddy và Rosé đã cùng nhau hợp tác trong thời gian dài, ký kết hợp đồng dựa trên sự tin tưởng sâu sắc dành cho nhau". Đại diện công ty tiết lộ Rosé sắp gặp gỡ người hâm mộ thông qua sản phẩm âm nhạc mới, chuẩn bị tham gia các hoạt động âm nhạc trên toàn thế giới với sự hợp tác của các hãng thu âm quốc tế. Ảnh: @roses_are_rosie.

