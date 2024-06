Tom Cruise và con trai nuôi đến London

Theo Page Six, ngày 28/6 (giờ địa phương), Tom Cruise được nhìn thấy bước xuống trực thăng cùng con trai nuôi Connor Cruise ở trung tâm London, nước Anh. Ngôi sao hành động mặc áo thun ôm sát, để lộ cơ bắp săn chắc. Anh vui cười khi gặp Connor.

Trong khi đó, quý tử 29 tuổi ăn mặc thoải mái, đội mũ lưỡi trai. Connor giữ trạng trái nghiêm túc. Cánh phóng viên ảnh cho biết cặp bố con nổi tiếng cùng một số vị khách khác tham gia chuyến đi trên không.

Đây là lần hiếm hoi Connor gặp bố trong năm nay. Anh hiện sống giản dị ở thành phố biển Clearwater (Florida, Mỹ), làm nghề đánh cá, không quan tâm thế giới showbiz. Ngoại hình của Connor hiện "phát tướng", khác nhiều so với trước.

Nguồn tin Mirror cho biết Connor vẫn thường xuyên nhắn tin hỏi thăm bố. Anh được tiết lộ "cực kỳ trung thành" với bố và chị gái Isabella. Năm ngoái, anh gây chú ý khi cùng dì Lee Ann Mapother đến New York ủng hộ bộ phim Mission: Impossible của Cruise.

Chị gái của Connor, Isabella, đã lập gia đình và hiện sống tại London (Anh). Sau khi tốt nghiệp Học viện trang điểm và làm tóc Delmar, cô âm thầm phát triển lĩnh vực hội họa, kinh doanh. Cô ít gặp bố hơn em trai.

Trong khi đó, Suri - con gái ruột duy nhất của Tom Cruise - vừa dự lễ tốt nghiệp trung học ở trường LaGuardia. Cô tròn 18 tuổi, chuẩn bị bước chân vào giảng đường đại học.

Thực tế, hơn thập kỷ qua (từ năm 2013 đến nay), tài tử Mission: Impossible không hiện diện trong cuộc sống của Suri. Hai cha con họ không gặp mặt, chẳng chụp ảnh công khai cùng nhau. Suri gần đây còn công khai bỏ họ bố, sử dụng tên đệm " Noelle" của Katie Holmes là họ mới vì cô muốn "tri ân công ơn sinh thành và dưỡng dục của mẹ".

