Lý do Suri bỏ họ bố

Ngoài việc không muốn liên quan đến Tom Cruise, Suri thêm tên đệm của Katie Holmes để bày tỏ lòng biết ơn mẹ.

Ngày 26/6, một nguồn tin cho Page Six biết con gái duy nhất của Tom Cruise và Katie Holmes - hiện được biết đến với tên Suri Noelle - đã chọn tên mới cho mình vì muốn ca ngợi mẹ.

Suri không chỉ bỏ Cruise khỏi họ mà còn sử dụng tên đệm thời con gái của Holmes, Noelle, làm họ mới. Nguồn tin nói: "Cô ấy đang bày tỏ lòng biết ơn mẹ thông qua việc đổi họ. Suri, hiện 18 tuổi, muốn thay đổi để tạo ra danh tính riêng cho mình".

Suri hiện lấy tên Suri Noelle. Ảnh: BackGrid.

Nguồn này nói thêm, tên mới sẽ giúp Suri "tránh xa các tay máy paparazzi", cho phép ái nữ thoải mái "bắt đầu cuộc sống mới ở môi trường đại học".

Nhưng trên thực tế, dù dùng tên mới hay tên cũ, Suri vẫn luôn được truyền thông săn đón.

Theo Page Six, Suri sử dụng tên Suri Noelle khi nhận bằng tốt nghiệp trường trung học LaGuardia vào đầu tháng. Trước đó, khi tham gia vở kịch Head Over Heels ở New York (Mỹ) đầu tháng 5, Suri cũng đã bỏ họ Cruise của bố. Hiện không rõ liệu Suri đã thay đổi tên hợp pháp trên giấy tờ hay chưa.

Suri tròn 18 tuổi vào tháng 4, có nhiều thay đổi trong cuộc sống. Cô chuẩn bị theo học tại Đại học Carnegie Mellon ở Pittsburgh, chuyên ngành thời trang. Suri đã có bạn trai.

Daily Mail đưa tin ngày 20/6, cánh săn ảnh chụp được loạt khoảnh khắc Suri hôn bạn trai tại Công viên Trung tâm ở thành phố New York (Mỹ). Cả hai cùng đi dạo, nói chuyện và thể hiện các cử chỉ thân mật dù biết có paparazzi. Bạn trai cô đeo nhẫn trên ngón áp út, được cho là nhẫn hẹn ước giữa các cặp đôi.

Bạn trai của Suri tên Toby Cohen, bằng tuổi cô. Toby Cohen là ca sĩ, nhạc sĩ mới nổi. Sắp tới, anh chàng sẽ theo học tại Cao đẳng Âm nhạc Berklee danh tiếng ở Boston (Massachusetts, Mỹ).