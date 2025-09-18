Hoa hậu đẹp nhất thế giới sinh con

Krystyna Pyszková chia sẻ khoảnh khắc đón con gái đầu lòng trên trang cá nhân. Miss World 2024 cũng đưa ra thông báo chính thức sau một số thông tin sai lệch.

Thông qua chức năng story, Krystyna Pyszková hạnh phúc thông báo đón con gái đầu lòng. Trong bức ảnh đăng kèm dòng mô tả, Miss World 2024 tiết lộ tên gọi của bé gái là Auri kèm kiểu gọi thân mật là Aurora.

Krystyna Pyszková chia sẻ khoảnh khắc đón con đầu lòng trên trang cá nhân. Ảnh: @krystyna_pyszko.

Một giờ sau, cô đăng tải story khác cảnh báo khán giả trước các thông tin sai lệch về khoảnh khắc này.

"Một lần nữa, nhiều bài viết chứa thông tin gây hiểu nhầm đang xuất hiện trên Internet. Vì vậy, hãy cẩn thận với những gì các bạn tiếp nhận. Chúng tôi rất vui mừng thông báo rằng Auri bé nhỏ được sinh ra vào tuần trước tại Cộng hòa Czech. Cảm ơn mọi người vì những lời chúc mừng tốt đẹp", Krystyna Pyszková viết.

Hồi tháng 7, Krystyna Pyszková xác nhận mang thai khi đăng tải loạt ảnh khoe bụng bầu trên trang cá nhân. "Một chương đã hoàn thành. Và một chương mới đang mở ra", cô viết trong phần chú thích.

Tới sự kiện LHP Karlovy Vary 2025, người đẹp dành thời gian chia sẻ thêm về thai kỳ: "Việc có con nằm ngoài kế hoạch của tôi. Nhưng tôi hạnh phúc khi mang thai. Em bé sẽ là một công chúa nhỏ của gia đình".

Tháng 3/2024, Krystyna Pyszková chiến thắng ngôi vị cao nhất tại đấu trường Miss World. Trong cuộc thi, cô được đánh giá cao bởi phong thái điềm tĩnh, khả năng giao tiếp ấn tượng. Mỹ nhân Cộng hòa Czech sinh năm 1999, chiều cao nổi bật 1,8 m, với gương mặt xinh xắn được ví như búp bê.

Đầu tháng 6 vừa qua, Globalbeauties - chuyên trang sắc đẹp công bố Krystyna Pyszková đạt danh hiệu Miss Global Beauties - Hoa hậu đẹp nhất thế giới 2024. Trước đó không lâu, cô nàng cũng giành được danh hiệu Vẻ đẹp vượt thời gian của Missosology.