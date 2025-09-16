Đỗ Thị Hà gợi cảm ở trời Tây

Hoa hậu Đỗ Thị Hà gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh du lịch tại Venice. Cô diện đầm ren gợi cảm, kết hợp phụ kiện đắt đỏ.

Mới đây, trên trang cá nhân, hoa hậu Đỗ Thị Hà thu hút sự quan tâm khi chia sẻ loạt ảnh du lịch tại Venice (Italy). Người đẹp xuất hiện rạng rỡ trong chiếc váy ren trắng, kết hợp mũ cói và kính râm thời trang.

Đáng chú ý, tổng giá trị bộ trang phục và phụ kiện mà cô diện có thể lên đến hàng tỷ đồng. Trên tay nàng hậu là đồng hồ Patek Philippe Nautilus trị giá khoảng 51.000 USD . Cô còn mang theo túi Hermès Kelly màu trắng ngà.

Hình ảnh của Đỗ Thị Hà tại Venice. Ảnh: @dothiha.

Ngoài ra, phụ kiện kính, vòng cổ của Đỗ Thị Hà cũng đến từ thương hiệu xa xỉ. Theo người đẹp chia sẻ, đây là lần đầu cô đặt chân đến Venice. Vài ngày trước, cô cũng đăng ảnh ở Thụy Sĩ.

Đỗ Thị Hà sinh năm 2001, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020. Một năm sau đó, cô trở thành đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Thế giới 2021 và lọt top 13 chung cuộc.

Hồi tháng 2, hoa hậu Đỗ Thị Hà xác nhận đã rời công ty quản lý Sen Vàng sau 4 năm gắn bó. Thời gian qua, Đỗ Thị Hà cho biết cô tập trung phát triển công việc kinh doanh, thỉnh thoảng tham gia sự kiện giải trí.

Từ năm 2024, Đỗ Thị Hà vướng tin hẹn hò một thiếu gia và chuẩn bị tổ chức lễ cưới. Song cô vẫn chưa công khai mối quan hệ tình cảm. Hoa hậu từng chia sẻ: "Chuyện cưới xin tuỳ thuộc vào duyên số, không thể nói trước được điều gì. Duyên tới thì không cần 27, 28 tuổi, tôi đã kết hôn. Nhưng duyên chưa tới thì có thể gần 30. Hiện tại, Hà chưa thể chia sẻ với mọi người việc bao giờ kết hôn. Khi Duyên tới, Hà sẽ chia sẻ với mọi người”.