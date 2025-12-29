Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Hỗ trợ Quảng Trị 8 tỷ đồng khắc phục sạt lở tại Khe Sanh

  • Thứ hai, 29/12/2025 17:02 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Theo quyết định của Thủ tướng, hỗ trợ khẩn cấp tỉnh Quảng Trị 8 tỷ đồng để khắc phục sạt lở ở khu vực đường Hùng Vương tại thôn 3A, xã Khe Sanh.

Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc ký Quyết định số 2810 của Thủ tướng hỗ trợ khẩn cấp tỉnh Quảng Trị 8 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2025 để khắc phục hậu quả thiên tai với dự án sụt trượt ở khu vực đường Hùng Vương tại thôn 3A, xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị.

Sat lo Quang Tri anh 1

Ngày 17/11, tại khu vực trung tâm đường Hùng Vương, xã Khe Sanh (Quảng Trị) xảy ra vụ sạt lở đất đá khiến một phần căn nhà số 74 đổ sập và nhiều ngôi nhà khác lung lay trên vực thẳm.

Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính và UBND tỉnh Quảng Trị chịu trách nhiệm trước Thủ tướng, cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan liên quan về nội dung, số liệu báo cáo đề xuất; về đối tượng sử dụng dự phòng ngân sách trung ương, bảo đảm đúng quy định pháp luật.

Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Quảng Trị có trách nhiệm chủ động cân đối chi ngân sách địa phương và các nguồn lực tài chính hợp pháp khác cùng với số kinh phí được ngân sách trung ương hỗ trợ để thực hiện dự án đúng quy định, bảo đảm thời gian hoàn thành trước ngày 31/12.

UBND tỉnh Quảng Trị quản lý, sử dụng số kinh phí bổ sung nêu trên đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, về đầu tư công và các văn bản pháp luật khác có liên quan, bảo đảm đúng mục đích, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để thất thoát, tiêu cực.

Đồng thời, tỉnh Quảng Trị cần báo cáo kết quả sử dụng kinh phí được hỗ trợ về Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường để theo dõi, giám sát thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền với nội dung vượt thẩm quyền.

Sat lo Quang Tri anh 2

Sau thời gian thi công khẩn trương, công trình chống sạt lở ở xã Khe Sanh cơ bản hoàn thành, các hộ dân đã trở về nhà sau hơn một tháng đi sơ tán.

Trước đó, ngày 16-17/11, đợt mưa lớn bất thường gây sụt trượt nghiêm trọng dốc suối phía sau khu dân cư đường Hùng Vương, thôn 3A, xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị.

Khu vực bị sạt lở kéo dài khoảng 170 m, rộng 30 m, sâu 15 m, với hơn 5.000 m² đất bị phá hủy. Sự cố làm hư hỏng phần sau của hai căn nhà và đe dọa an toàn 10 căn còn lại. Các nhà dân đều là công trình kiên cố 2-4 tầng.

Ngay sau sự cố, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu địa phương khẩn trương áp dụng tình trạng khẩn cấp, tập trung nguồn lực, phối hợp các bộ, ngành liên quan khắc phục sự cố trên.

Vào ngày 15/12, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp và tổ chức lễ khởi công dự án với tổng mức đầu tư 18 tỷ đồng.

Cận cảnh hàng chục căn villa khu resort ở TP.HCM bị phong tỏa

Hàng chục căn villa trong khu resort ở TPHCM buộc phải phong tỏa, ngưng hoạt động vì trần nhà đổ sập, nứt tường, sạt lở. Nguyên nhân do một công trình chung cư cao ốc gần đó.

16:04 27/12/2025

Đà Nẵng công bố tình huống khẩn cấp

UBND thành phố Đà Nẵng quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với tình hình sạt lở bờ biển phường Hội An Đông.

20:04 20/12/2025

Phú Thọ công bố tình huống khẩn cấp

Trước tình hình Đê Cà Lồ - Nam Viêm ở phường Phúc Yên bị nứt, sạt lở nghiêm trọng kéo dài hàng trăm mét, tỉnh Phú Thọ đã lập tức ban bố tình huống khẩn cấp để bảo vệ an toàn đê điều và người dân vùng hạ du.

12:26 20/12/2025

Một thế hệ lo âu

Cuốn sách Thế hệ lo âu giúp người đọc có cái nhìn rộng hơn về một cuộc khủng hoàng sức khỏe tinh thần nghiêm trọng đang âm thầm hủy hoại tuổi thơ của hàng triệu thanh thiếu niên ngày nay. Tác giả đặt câu hỏi về ảnh hưởng của công nghệ đối với giới trẻ, đồng thời đưa ra giải pháp về một cuộc "cách mạng kỹ thuật số có ý thức" - nơi cha mẹ, giáo viên và xã hội cùng chung tay đặt ra những ranh giới hợp lý cho việc sử dụng công nghệ.

https://vtcnews.vn/ho-tro-tinh-quang-tri-8-ty-dong-de-khac-phuc-sat-lo-tai-khe-sanh-ar995653.html

Anh Văn/VTC News

Sạt lở Quảng Trị Quảng Trị Hồ Đức Phớc Sạt lở Quảng Trị

  • Hồ Đức Phớc

    Hồ Đức Phớc

    Ông Hồ Đức Phớc là Tổng Kiểm toán Nhà nước; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII; đại biểu Quốc hội khóa XIV. Ông từng giữ chức vụ Chủ tịch HĐND, Bí thư tỉnh ủy Nghệ An.

    • Chức vụ: Tổng Kiểm toán Nhà nước
    • Năm sinh: 1963
    • Quê quán: Nghệ An
    • Học vị, học hàm: Tiến sĩ kinh tế

Đọc tiếp

Cham dut du an Dai hoc Kinh Bac hinh anh

Chấm dứt dự án Đại học Kinh Bắc

14 phút trước 18:32 29/12/2025

0

Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bắc Ninh vừa có công văn về việc chấm dứt hoạt động dự án Đại học Kinh Bắc tại phường Phù Chẩn, thành phố Từ Sơn (nay là phường Từ Sơn).

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý