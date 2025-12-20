Đà Nẵng công bố tình huống khẩn cấp

UBND thành phố Đà Nẵng quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với tình hình sạt lở bờ biển phường Hội An Đông.

Ngày 20/12, Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng cho hay, UBND thành phố vừa có Quyết định số 3015/QĐ-UBND công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với tình hình sạt lở bờ biển phường Hội An Đông.

UBND thành phố yêu cầu triển khai các biện pháp khẩn cấp để ứng phó và khắc phục hậu quả nhằm ngăn chặn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Trong những đợt mưa lũ, tình hình sạt lở bờ biển kéo dài toàn tuyến, lan rộng vào đất liền, có nguy cơ gây ảnh hưởng đến đời sống dân cư, phá hỏng kết cấu hạ tầng khu vực.

UBND thành phố Đà Nẵng giao UBND phường Hội An Đông tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp khẩn cấp cần áp dụng ngay để ứng phó và khắc phục hậu quả nhằm ngăn chặn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Bên cạnh đó, địa phương phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát đo đạc xác định toàn bộ các vị trí sạt lở, hư hỏng, khối lượng công việc thực hiện và dự toán kinh phí khắc phục sạt lở để đề xuất nội dung, phạm vi, kinh phí sửa chữa khẩn cấp công trình kịp thời, đúng quy định.

Trước đó, UBND thành phố Đà Nẵng cũng có quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với tình hình sạt lở tại bờ biển phường Hội An Tây.

Thời gian qua, các khu vực bờ biển phường Hội An Đông, Hội An Tây (đều nằm trên địa bàn thành phố Hội An trước đây) chịu ảnh hưởng nặng nề do mưa lớn, triều cường và sóng biển dâng cao, sóng biển ăn sâu vào đất liền làm sụt lún nhiều đoạn đường, uy hiếp các công trình du lịch, khu vực nhà hàng ven biển và khu dân cư phía bên trong.

Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân, lực lượng chức năng đã di dời các hộ dân đang sinh sống tại khu vực đến nơi an toàn, triển khai các biện pháp khắc phục tạm thời nhằm ngăn chặn, hạn chế thiệt hại.