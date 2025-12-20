Phú Thọ công bố tình huống khẩn cấp

Trước tình hình Đê Cà Lồ - Nam Viêm ở phường Phúc Yên bị nứt, sạt lở nghiêm trọng kéo dài hàng trăm mét, tỉnh Phú Thọ đã lập tức ban bố tình huống khẩn cấp để bảo vệ an toàn đê điều và người dân vùng hạ du.

Sạt lở, nứt và sụt lún chân đê Cà Lồ - Nam Viêm, đoạn qua phường Phúc Yên.

Ngày 19/12, UBND tỉnh Phú Thọ ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp do sự cố sạt lở, nứt và sụt lún chân đê Cà Lồ - Nam Viêm, đoạn qua phường Phúc Yên, gây nguy hiểm trực tiếp đến an toàn đê điều và đời sống người dân.

Tại hiện trường, đoạn đê từ K4+200 đến K4+300 xuất hiện vết nứt dài khoảng 100 m, rộng 2-3 cm, sâu 5-10 cm. Tại vị trí K7+800, vết nứt rộng khoảng 40 cm, kéo dài gần 60 m, tạo thành cung trượt lớn, có nguy cơ tiếp tục phát triển, đe dọa nghiêm trọng đến an toàn công trình.

Nguyên nhân chính được xác định là mưa lớn, lũ kéo dài và tác động từ bão số 10, số 11. Mực nước sông Cà Lồ dâng cao, có lúc gần bằng mặt đê, dòng chảy xiết kéo dài làm sạt lở, sụt lún chân đê sau khi nước rút.

Trước tình hình đó, UBND tỉnh Phú Thọ chỉ đạo UBND phường Phúc Yên phối hợp các đơn vị nhanh chóng cắm biển cảnh báo, khoanh vùng nguy hiểm, phân luồng giao thông và theo dõi sát diễn biến để chủ động phương án sơ tán người và tài sản khi cần thiết.

Các vết nứt rộng, kéo dài hàng chục m tạo thành cung trượt lớn.

Các lực lượng chức năng được yêu cầu chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, vật tư để ứng phó kịp thời, bảo đảm công tác y tế, cung cấp lương thực, nước sạch, ổn định đời sống người dân trong khu vực ảnh hưởng.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Công an tỉnh và Sở Nông nghiệp - Môi trường kiểm tra, hướng dẫn và hỗ trợ địa phương triển khai biện pháp khẩn cấp, đồng thời cảnh báo kịp thời khi có diễn biến mới.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở ngành liên quan huy động nguồn lực xử lý sự cố trước mắt và nghiên cứu giải pháp đầu tư lâu dài để bảo đảm an toàn tuyến đê, nâng cao hiệu quả phòng chống thiên tai trên địa bàn.